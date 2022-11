El PSOE da por hecho que no habrá declaración institucional contra la violencia de género en las Cortes de Castilla y León

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, da por hecho que no habrá declaración institucional contra la violencia de género en las Cortes porque la bloqueará Vox, “igual que ocurrió cuando pedimos una de repulsa contra el último crimen machista”. Tudanca ha deplorado las declaraciones que ha hecho estos días el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, situando a Castilla y León como “referente” en la lucha contra la violencia machista y manifestando su compromiso. “Pero, ¿en qué mundo vive?” se ha preguntado. “No puede ofender a las mujeres así, a la lucha de tantas y tantas que dieron la vida para que fuese una prioridad política, no se puede hacer como si nada, como si no hubiese un vicepresidente que las llama desalmadas, que les quita ayudas para que accedan al mercado laboral y que además tramita una Ley de Violencia Intrafamiliar a pensar los datos. En 2021 hubo 5.170 denuncias por violencia de género y 190 por violencia intrafamiliar”, ha subrayado.

Luis Tudanca ha lamentado además los pasos atrás que se dan en Castilla y León y ha puesto como ejemplo la negativa del presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán (Vox), a iluminar la fachada del edificio en color violeta como apoyo a las víctimas de la violencia de género. “Sé que no es lo más trascendente, la violencia no va a acabar por eso, pero que no se haga el gesto significa que la voz de las víctimas no está representada y no es la prioridad, que quieren volver a invisibilizar lo que tanto tiempo costó sacar a la luz”, ha explicado.

Según Tudanca, este viernes hay que estar en la calle “al lado de las mujeres” y pidió a los hombres que salgan porque también tienen el deber de acabar con conductas machistas. Destacó además que Castilla y León se ha convertido en un referente en deterioro de las instituciones, en ofensa a las mujeres y en “machismo galopante” como el del Consejo de Gobierno de la Junta. También por este motivo el líder socialista estará el domingo en la manifestación que han convocado UGT y CCOO en defensa de la democracia y los derechos de los ciudadanos.

Por último se ha referido a la “violencia política” que ha sufrido la ministra de Igualdad, Irene Montero, por parte de una diputada de Vox, y ha recordado situaciones parecidas en las Cortes de Castilla y León, donde “se ha llegado a cuestionar la salud mental de los procuradores socialistas, se ha llamado al PSOE ”banda criminal“, se ha faltado el respeto a personas con discapacidad y se ha llamado ”desalmadas“ a las víctimas de violencia de género”, ha dicho, y todo ello mientras Mañueco “se ponía de perfil”.

Por su parte la procuradora socialista, Patricia Gómez Urbán, ha recordado que hay 1.171 mujeres asesinadas desde que se tienen datos oficiales, y que los derechos de las mujeres “no son una moneda de cambio, que es lo que ha dejado claro el PP”. En este sentido, Gómez Urbán preguntará en el Pleno del martes por el grado de compromiso que tiene Mañueco con la violencia de género, algo que Vox niega.