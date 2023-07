Puente pide Carnero que “se baje del burro” en sus planes para el Estadio José Zorrilla

El presidente del Grupo Municipal Socialista y ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha aconsejado este lunes al nuevo regidor, el 'popular' Jesús Julio Carnero, que “se baje del burro” en sus planes para el Estadio José Zorrilla, que el socialista ha tildado de “Maracarnero”, y le ha pedido que siga adelante con el proyecto que dejó el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTPL que cree “inaplazable” ante la realidad de unos accesos “realmente muy malos”.

“Si se tiene que bajar del burro, que se baje y ya está, no pasa nada. Yo creo que los ciudadanos sabrán entenderlo, a veces en la campaña electoral se dicen cosas que luego no se pueden cumplir”, ha aseverado Puente para quien el asunto sobre el Estadio José Zorrilla es uno de esos casos de cumplimientos imposibles en el que Carnero “tendrá que claudicar”.

Dicho esto, ha lamentado que el nuevo equipo de Gobierno de PP y Vox haya preferido una “huida hacia adelante” y haya optado por “seguir dando largas” antes que “parar máquinas y tomar una decisión” que, para el exalcalde socialista, pasa por “firmar lo que se puede firmar y no otra cosa”, en referencia al convenio previsto con el Real Valladolid por el que el club se hacía cargo de la reforma del Estadio en los plazos establecidos y el Ayuntamiento se comprometía a esa inversión de 9 millones de euros en todo el entorno para mejorar los accesos, “que no es poco y es lo razonable”.

Óscar Puente ha insistido en que es “inviable” que el Ayuntamiento de Valladolid se pueda “permitir el lujo” de afrontar también el coste de la reforma del Estadio José Zorrilla y de hacerlo además en el corto plazo. “Todavía menos aún si lo que se sostiene desde el actual equipo de Gobierno es que la situación financiera del Ayuntamiento no es buena”, ha ironizado el anterior alcalde que ha ratificado que la situación es buena, si bien ha aclarado que no da para reformar el Estadio.

En este sentido, ha invitado a Carnero a “que impere el sentido común” para que ponga en marcha “de una vez por todas” el acuerdo con el Real Valladolid con el que el anterior equipo de Gobierno había llegado a un acuerdo para la ciudad deportiva que conllevaba una inversión de 9 millones de euros, “que no es poco”, ha apostillado.

Óscar Puente ha reconocido que los accesos al Estadio José Zorrilla son “realmente muy malos” y se ha mostrado convencido de que no pueden seguir esperando para afrontar una obra que “necesita una intervención ya”. “Tiene problemas de accesibilidad, el pavimento está muy dañado.... yo creo que no hay ninguna razón para posponer algo que es evidente por aquello de que uno prometió ese pequeño 'maracarnero' y ahora no puede cumplirlo”, ha concluido.

Carnero asegura que “en las próximas semanas” se explicará la “decisión concreta”

Carnero ha asegurado que el Ayuntamiento y el Real Valladolid “trabajan de manera interna” en los proyectos existentes en el estadio José Zorrilla y la ampliación de la ciudad deportiva y ha añadido que “en las próximas semanas” se podrá anticipar “alguna decisión concreta”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carnero ha asegurado que tras la reunión que mantuvo el pasado viernes con el director del Gabinete de Presidencia del club blanquivioleta, David Espinar, solo trasladan que los equipos técnicos del Real Valladolid y el Ayuntamiento trabajan “de manera interna”.

Carnero ha añadido que “en las próximas semanas” se podrá “anticipar alguna decisión concreta” en la que “se pueda ver por dónde puede ir el trabajo tanto en la ciudad deportiva como en el estadio”.