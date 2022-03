Valladolid construirá un centro de acogida para 200 refugiados cerca del Hospital Río Hortega, según han anunciado este jueves el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, el teniente-alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, y la concejala de Servicios Sociales, Rafi Romero. La idea del Ministerio y el Ayuntamiento es que en 2023 o 2024 el centro esté terminado y funcionando. El centro de refugiados de Valladolid se sumará a los proyectos de Soria, Azuqueca de Henares, Albacete y otros seis cuya localización todavía no es pública.

Actualmente solo hay cuatro centros de refugiados, que suman 400 plazas, según ha explicado Puente: Vallecas, Alcobendas, Mislata y Sevilla. En España hay 9.000 personas con una protección internacional o solicitada, según ha indicado. 400 son atendidas en esos centros y el resto por ONGs.

El Ayuntamiento venderá al Ministerio una parcela municipal que hay detrás del hospital Río Hortega -en la esquina de las calles Dulzaina y Carraca- para que las obras empiecen cuanto antes. Con los ingresos se ampliará el albergue municipal que está proyectado. Urbanismo está trabajando ya en el trámite de venta, que no será a precio de mercado, sino más reducido, según ha apuntado Saravia. El terreno tiene una superficie de hasta 10.381 metros cuadrados con hasta cuatro plantas como máximo.

"En este proyecto el Ministerio quiere comprar porque parte de los fondos que le llegan de Europa están dedicados a la compra de suelo. De no ser así, cederíamos gratis la parcela. Si esa parcela puede valer cinco millones o más, seguramente el precio no llegará a la cuarta parte. No intentamos hacer negocio con la parcela", ha explicado Puente.

"Es un acto de solidaridad, pero también de egoísmo", ha asegurado Puente, que ha destacado que la conflictividad asociada es "nula". "Que quede claro", ha zanjado. Este centro generará "importantes retornos", además de la creación de puestos de trabajo durante la construcción: está prevista la creación de 40 puestos de trabajo estables entre funcionarios y personal laboral y un retorno económico de hasta cinco millones de euros. El centro no tendrá un sistema de compra centralizada y la adquisición de bienes para el centro se adquirirá en la ciudad, por valor de 3,5 millones de euros.

En favor de una integración plena

Además de una zona cubierta para alojar a las personas, el espacio contará con un espacio de administración, formación en idiomas e informática. También habrá unas instalaciones de ocio deportivas compartidas con el barrio que no solo puedan ser utilizadas por los refugiados, sino por todo el barrio. Así, pretende "servir de puerta de entrada" durante seis meses para favorecer la "integración plena".

El centro servirá para atender a personas que están en solicitud de orden de protección internacional de todo tipo de nacionalidades: afganos, sirios, malienses, ucranianos, venezolanos. "Igual les interesa a los que hacen distingos entre refugiados de primera y de segunda", ha apostillado Puente.

El alcalde de Valladolid ha apuntado que en la capital hay 188 refugiados y 43 en Peñafiel, que están repartidos en una veintena de pisos gestionados por ONGs y en un colegio gestionado por ACCEM, con más de 90 plazas. Además, el consistorio va a ofrecer de forma complementaria otros seis pisos: tres de Servicios Sociales y 3 de la Sociedad VIVA para dar "respuesta inmediata a los ucranianos". Sin embargo, Puente ha instado a no hacer política de refugiados "a golpe de conflicto" y ha llamado ha trabajar "de manera estable, con recursos estables y políticas de fondo serias" que creen canales de integración para que estas personas "no acaben en la marginalidad".