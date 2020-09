CCOO Castilla y León no firma el acuerdo con Educación para el curso 2020/2021 porque es "insuficiente y tardío"

CCOO no ha firmado las bases del acuerdo por el que se establecen determinadas medidas para los funcionarios docentes ante la COVID, y que sí han hecho otras cuatro organizaciones sindicales, al considerarlo "insuficiente y tardío"

"El borrador pretende dar solución en 24 horas y con solo cinco medidas a las más de 100 propuestas realizadas desde el sindicato y desoídas desde abril, todo ello a falta de tres días para el inicio de curso", explican a través de un comunicado remitido a Europa Press.

CCOO recuerda que el pasado jueves, "in extremis", la Consejería de Educación presentó individualmente a las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial, un borrador de acuerdo por el que se establecen "solo cinco" medidas para el funcionariado docente ante la situación de pandemia por la COVID-19 durante el curso 2020-2021.

"La intención de la administración era firmar un acuerdo en 24 horas por la presión social, la falta de previsión que imposibilita cumplir las medidas de seguridad en los centros educativos y la rueda de prensa de inicio de curso de la consejera este próximo lunes.

Las medidas son insuficientes para afrontar un curso muy difícil. No pueden pretender cerrar en 24 horas, con cinco medidas, toda la problemática que se va a presentar, cuando llevan sin atender nuestras propuestas desde abril. Son medidas no válidas para toda la casuística que se va a presentar y afectan a un pequeño porcentaje del profesorado", explica el sindicato.

Desde CCOO, entienden que no son medidas "reales", porque la realidad de los centros es que no se está cumpliendo la ratio ni la distancia de 1,5 metros de seguridad. Además, recuerda que hay un colectivo "muy grande", como es el de FP y enseñanzas artísticas, donde consideran que es "del todo imposible" cumplir las medidas propuestas y donde no se ha previsto "absolutamente nada", a pesar de que el sindicato lo haya denunciado con tiempo suficiente.

"En principio, este pequeño acuerdo podría verse como una ventaja para el profesorado interino, pero llega tarde porque la mayor parte de las vacantes ya han sido adjudicadas sin esta nueva regulación, lo que deja fuera a la mayoría de este colectivo. Pretender, ahora casi iniciado el curso, dar respuesta a todos los temas pendientes y propuestas realizadas desde abril es del todo imposible", explica.

CCOO recuerda que la Consejería ha obligado a desarrollar los protocolos a los equipos directivos sin formación y sin que sean expertos en salud. "Lo que elaboraron en julio ya no sirve y la inspección se ha puesto a revisarlos a finales de agosto. Les están obligando a modificarlos indicando que se procurará porque saben que es imposible cumplir con la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros con las ratios y los espacios disponibles. Esto acarreará problemas en cuanto a la responsabilidad, ya que sin un sustento legal ni unos protocolos elaborados por técnicos es imposible garantizar del todo la seguridad", añade.

CCOO lamenta que no se haya negociado "siquiera" el cupo de 600 docentes y desconocen cómo se ha hecho el reparto y la memoria económica de todas las partidas destinadas a la situación provocada por la COVID 19.

Otro de los grandes problemas que critica el sindicato es la constitución de los equipos COVID en los centros, sobre quienes recaerá una responsabilidad y una cantidad de funciones "imposible" de acometer sin formación y sin la dedicación horaria necesaria.

"Para cumplir las medidas de seguridad pedimos la constitución de una mesa técnica en abril con el fin de anticiparnos y preparar este curso de manera consensuada con el conjunto de la comunidad educativa. Durante meses nos han ninguneado, no han querido negociar, nos hemos visto obligados a levantarnos de la mesa de negociación en diversas ocasiones y no pueden pretender solucionar con migajas la cantidad de problemas que se nos vienen encima, en un curso totalmente improvisado", agrega el sindicato.

CCOO recuerda que ha propuesto una disminución de ratio de 15 alumnos por aula en infantil y 20 en el resto de las etapas educativas, aunque lo idóneo serían 15 en todas las etapas. También ha pedido que se hiciera un estudio de espacios disponibles, incluyendo externos a educación, para facilitar desdobles, así como la presencia de técnicos en prevención para desarrollar e implantar los protocolos en los centros, junto a planes de digitalización, formación, refuerzo, becas, reforma de infraestructuras.

"Numerosas medidas que, en junio, esgrimimos y cuantificamos para el Plan de Reconstrucción de Comunidad. No pueden pretender acometer un curso en la nueva normalidad manteniendo todo como si estuviéramos en la antigua: ratios, espacios No lo han hecho a tiempo y ahora, a falta de tres días para el inicio de curso, se han visto incapaces y pretenden contar con nuestra connivencia para la firma del acuerdo planteado", concluye el comunicado.