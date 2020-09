Verónica Casado muestra su preocupación por la movilidad entre Madrid y Castilla y León y pide evitar el "alto grado de sufrimiento" de la primera ola de la pandemia

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha comparecido este jueves junto al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno. En la comparecencia, la titular de Sanidad ha explicado el contenido de la reunión mantuvo el pasado miércoles con sus homólogos de Castilla-La Manca, Madrid y con el ministro del ramo, Salvador Illa.

Según Casado, la reunión no se produjo a petición de Castilla y León, y ha señalado que "es probable" que la solicitud partiese de Castilla-La Mancha. En todo caso, la consejera ha rechazado que en ella se pidiese el confinamiento perimetral de Madrid, y ha asegurado el encuentro tenía como objetivo compartir los datos de las tres comunidades, así como establecer criterios conjuntos para que, cuando haya transmisión comunitaria, se realicen actuaciones mas rápidas en ellas.

La consejera castellano y leonesa trasladó en aquel encuentro telemático su preocupación con la movilidad entre la Comunidad de Madrid y algunas provincias de la Comunidad. "Sabemos que la movilidad tuvo en la primera fase de la pandemia un impacto importante. En Castilla y León tuvimos cuatro provincias -Segovia, Soria, Salamanca y Ávila- con un altísimo grado de sufrimiento y no queremos que nos vuelva a a pasar", ha explicado.

Sin revelar medidas concretas, Casado sí ha comentado que trasladaron al Ministerio su preocupación por el transporte ferroviario y colectivo y en concreto el AVE. "Trasladamos que queremos que se tomen medidas para vigilar la distancia e higiene en el AVE". Así, la responsable de Sanidad, reclamó que se extremen las medidas de control e higiene en los trenes de alta velocidad que "cada vez están más llenos, con todas las plazas cubiertas" y en los que "probablemente no se cumplan todas las medidas".

Casado ha quitado importancia al encuentro, del que ha comentado que no "no es una reunión excepcional, ni rara" y hay ejemplos previos como las reuniones entre Catalunya y Aragón. Sí ha subrayado la intención de mantenerlas de forma periódica para seguir analizando los datos. Preguntada por si le preocupa la situación de la Comunidad de Madrid, Casado ha respondido que desde su Consejería no están cómodos con la evolución "de toda España", aunque ha reconocido que "Madrid preocupa porque está muy cerca de nosotros". Según Casado, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, "por lo que nos comento, entre hoy y mañana Madrid está tomando las decisiones que tienen que tomar", porque "son los que mejores conocen su territorio".

En su intervención, Igea ha evitado responder a las declaraciones del presidente de Casilla-La Mancha que aseguró que Madrid podría llegar a constituir una "bomba vírica". "No me corresponde a mi, pero le diré que la actitud correcta me parece la que estamos intentando mantener" desde Castilla y León: "Trabajar con lealtad, proponer medidas y no alimentar polémicas públicas", ha señalado antes de recordar que el único responsable de la pandemia es el virus.