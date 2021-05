Borràs no se verá con el rey para comunicarle la investidura de Pere Aragonès

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha anunciado que no irá al palacio de la Zarzuela a comunicar al rey Felipe VI la investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat. "Hay medios a nuestro alcance, como cartas o correos electrónicos, para poder hacer esta comunicación", ha justificado Borràs en una entrevista en TV3.

Borràs sigue así los mismos pasos que su antecesor, el republicano Roger Torrent, que la pasada legislatura se limitó a comunicar por escrito la investidura de Quim Torra como presidente de la Generalitat, ahorrándose así el tradicional viaje a Zarzuela que realizaban los presidentes del Parlament. La tradición protocolaria ya se había roto tras la investidura de Carles Puigdemont, cuando el rey no recibió a la entonces presidenta del Parlament, Carme ForcadellCarme Forcadell, en enero del 2016, pese a que ella sí solicitó un encuentro.

Borràs ha rechazado reunirse con el rey para comunicarle lo que ha descrito como un trámite, y ha dicho que cuando sí se reunió con el monarca como portavoz de Junts en el Congreso fue por otras razones. "Cuando he ido a ver al rey de España, he ido a decirle en directo un conjunto de cosas que creía que era necesario, relevante y no fácil de decir cuando tienes a alguien delante", ha aseverado.

Durante la legislatura, Borràs se ha emplazado a defender la soberanía del Parlament y buscar consensos para renovar los cargos institucionales que dependen de la Cámara catalana, y ha explicado que su intención sigue siendo relevar al secretario general del Parlament, Xavier Muro, como avanzó hace semanas.

Por otro lado, la diputada en el Parlament y concejal de Barcelona de Junts, Elsa Artadi, ha justificado su negativa a entrar en el Govern por el "compromiso" que mantiene en el consistorio. Pese a que todas las quinielas la situaban como vicepresidenta y consellera de Economía del Govern de Aragonès, Artadi comunicó este miércoles que no formaría parte del Ejecutivo.

En una entrevista en TV3, Artadi ha defendido no entrar en el Govern por "coherencia" con la decisión que adoptó hace dos años, cuando decidió concurrir a las elecciones municipales de Barcelona. También ha afirmado que tiene la intención de impulsar Juntos por Cataluña (JxCat) en Barcelona y en el área metropolitana. Artadi, que ha sido parte del equipo negociador de Junts en las negociaciones con ERC, ha revelado que hace dos años la propuesta de ser cabeza de lista del partido en las municipales no fue suya, y puso como condición que "dos años más tarde" no le pidieran "volver al Gover".