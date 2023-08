Dani Alves quiere ir ya a juicio y descarta recurrir su procesamiento por agresión sexual

Una comparecencia breve y sin sorpresas. Así ha transcurrido la sesión de este miércoles en la Ciudad de la Justicia de Barcelona donde la jueza ha comunicado al futbolista Dani Alves su procesamiento por un delito de agresión sexual. El deportista se ha mostrado disconforme con el relato de la magistrada, pero ha descartado recurrir el auto que le sienta en el banquillo ya que su prioridad es ir ya a juicio.

La jueza concluyó este lunes la instrucción del caso tras solo siete meses y resolvió que existen “indicios racionales suficientes para suponer” que la madrugada del 31 de diciembre, Alves violó “de manera violenta” a la joven en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona.

La defensa del futbolista, por contra, viene alegando durante todos estos meses que se trataron de relaciones consentidas. Esta ha sido la última versión de Alves, quien en un primer momento aseguró no haber mantenido contacto sexual alguno con la joven, algo que después desmintió en vista a los análisis biológicos. El jugador indicó después que había mentido para que su mujer no se enterara de la infidelidad, pero recalcó que no forzó a la denunciante.

Tras haber tomado declaración a denunciante, denunciado y a los testigos del caso y recibir los informes de ADN y psicológicos, que constataron que la joven sufre estrés postraumático, la magistrada decidió sentar a Alves en el banquillo por un delito agresión sexual. Además, le impuso 150.000 euros de fianza para cubrir una eventual indemnización a la víctima.

La negativa de Alves a recurrir su procesamiento, a la que se unirán previsiblemente tanto la Fiscalía como la acusación particular de la denunciante ya que el auto recoge sus tesis acusatorias, acelera los trámites previos a un juicio en el que el futbolista se puede enfrentar a penas que podrían rondar los diez años de cárcel.

El internacional brasileño, que ha sido trasladado a los juzgados desde la cárcel de Brians 2, donde permanece desde el pasado mes de enero, se ha ceñido este miércoles a una breve manifestación para anunciar que no está “conforme” con los hechos que se le atribuyen en el auto de procesamiento, pero que no piensa recurrirlo porque tiene interés en llegar a juicio lo antes posible. Las otras partes tampoco han manifestado nada más.

El futuro juicio todavía no tiene fecha, pero adelantará a otras causas al permanecer Alves en prisión preventiva. En círculos judiciales se baraja que la vista pueda celebrarse el próximo invierno. Al no recurrirse los trámites se aceleran y a la vuelta del verano la Fiscalía y la acusación particular ya podrían presentar sus escritos de acusación. Después será el turno de la defensa.