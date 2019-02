El independentismo llama a la huelga este jueves contra el juicio del 1-O con apoyo del Govern

El juicio contra los líderes políticos del ‘procés’ ha vuelto a sacar al independentismo a la calle. Después de una multitudinaria manifestación el sábado, este jueves llaman a la huelga. Pese a que la convocatoria es de un sindicato minoritario, Intersindical CSC, cuenta con el respaldo de las principales entidades soberanistas, ANC y Òmnium, y del mismo Govern, que ha decidido vaciar su agenda.

Los Comités de Defensa de la República (CDR) tienen previstas acciones desde primera hora de la mañana para paralizar, como en anteriores ocasiones, las principales calles de Barcelona y las carreteras catalanas. Además, bajo el lema ‘Sin derechos no hay libertad’, los convocantes de la huelga han organizado protestas frente a los ayuntamientos de las ciudades a las 12 horas y también por la tarde, a las 18 h, en el caso de Barcelona en los Jardinets de Gràcia.

Además de Intersindical CSC, el paro tiene el apoyo de sindicatos como USTEC-STEs -el mayoritario en la enseñanza pública catalana- o CGT Ensenyament, así como en asociaciones estudiantiles como Universitats per la República. CCOO y UGT no lo secundan.

No es la primera vez que esta organización llama a la huelga por motivos relacionados con el procés (aunque, oficialmente, hay también reivindicaciones laborales): lo hizo el 21D, coincidiendo con el Consejo de Ministros en Barcelona, y el 8 de noviembre de 2017, semanas después de la DUI. En ambas ocasiones, la movilización fue remarcable en las calles, pero no tuvo un impacto notable en los centros de trabajo.

En su manifiesto, aseguran que del Tribunal Supremo solo aceptarán la “inmediata absolución de todas las personas imputadas, encarceladas y exiliadas”. “No podemos dejar de exigir que se deje de juzgar a nuestro pueblo por querer ejercer su libertad”, reclama el texto en su pasaje más político, puesto que en su mayoría hace referencia a peticiones como la derogación de la reforma laboral del PP, un mayor aumento del salario mínimo o pensiones mínimas de 1.200 euros.

El Govern, por su parte, suspenderá toda su agenda pública. Lo confirmó este martes el conseller de Interior, Miquel Buch, tras decidirlo así el Consell Executiu. Buch precisó que no es que se sumen a la huelga, sino que respetan el derecho de los catalanes a hacerla, y en este caso aún son “más sensibles”, en alusión velada a que la huelga se ha convocado formalmente para protestar contra el juicio del 1-O.

Con todo, el Ejecutivo no llega al extremo del 3 de noviembre de 2017, dos días después de la jornada del 1-O, cuando se sumó al llamado “paro de país” con una suerte de cierre patronal. Aquel día permitió a los trabajadores no acudir a sus puestos asegurando que no perderían sueldo, como sucede siempre con una huelga, aunque al final les hizo recuperar las horas.