"Un error de táctica ha estado a punto de hacer naufragar en las Cortes el problema del Estatuto catalán: sencillamente por no haber sabido ponerse a salvo -mientras esto es posible, que lo es en gran medida- del ambiente pasional que ha envenenado la cuestión durante años y años". Con este diagnóstico empezaba Gregorio Marañón un artículo que bajo el título 'No técnica, sino amor' publicó en el diario El Sol el 25 de septiembre de 1931. Marañón reclamaba afinar el estudio de los problemas y, sobre todo, entenderse con lealtad. "Yo me atrevo a decir que sería muy fácil -añadía- si los castellanos estuvieran un poco mejor enterados de la realidad de Cataluña".

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión