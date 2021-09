Pere Aragonès confirma su asistencia a la manifestación de la Diada junto a la mayoría del Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a la mayoría de los consellers del Govern, tienen previsto acudir a la manifestación de la Diada que el ANC celebrará el próximo sábado por la tarde. La portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja, ha confirmado esta voluntad tras la reunión del Govern de este martes. "A la manifestación, asistirá, como cada año, el president de la Generalitat", ha dicho, "como también lo harán la mayoría de los consellers". Plaja ha asegurado que algunos de los miembros del Govern tienen otras obligaciones, ya ha puesto el ejemplo del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, quien estará coordinando el dispositivo de seguridad por la manifestación.

Con esta respuesta el Govern ha despejado la incógnita sobre si Aragonès acudiría a una marcha que tendrá lugar a pocos días de la reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno central. El Ejecutivo catalán está centrando todos sus esfuerzos en preparar esta cita, fijada para la semana que viene pero sin día concreto aún. "La mesa de negociación es un asunto por el que está trabajando el Govern en pleno", ha dicho Plaja para disipar cualquier atisbo de división interna. Además, aunque por el momento no se conocen ni la composición de las delegaciones ni los asuntos a tratar, el Govern sí ha confirmado este martes que ha habido trabajo entre los equipos de Madrid y Barcelona para "perfilar el orden del día".

Además, según ha explicado Plaja, el Govern considera que no es una continuación de la primera reunión celebrada en febrero de 2020, sino un "recomienzo" de la negociación. "Para nosotros no es una mesa de diálogo sino de negociación de un conflicto político", ha asegurado, en la que además hay "nuevos actores" en la Generalitat por lo que los acuerdos alcanzados con anterioridad "pueden mantenerse o no".

Una de las cuestiones por la que el Govern está presionando con más insistencia es para lograr la presencia de Pedro Sánchez en la reunión, que esta vez se emplazaría en Barcelona. Por parte de la Moncloa no confirman ni desmienten nada sobre la presencia de Sánchez, mientras que el Govern sí ha manifestado que acudirá Aragonès. "No habría ninguna razón para que el presidente Pedro Sánchez no asista", ha remarcado Plaja, tal y como ya habían expresado en días anteriores diversos miembros del Govern.