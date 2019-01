Forn se desmarca de los alegatos políticos y niega la rebelión porque no dio órdenes políticas a los Mossos el 1-O

Lejos de los alegatos políticos de Oriol Junqueras, Raül Romeva o Jordi Cuixart, el exconseller de Interior Joaquim Forn también ha pedido ser absuelto de rebelión ante el Tribunal Supremo. En su escrito, Forn niega que promoviera alzamiento violento alguno, y de hecho defiende que en su etapa frente de la policía catalana no dio ninguna orden política a los Mossos d'Esquadra, que a su vez, enfatiza el exconseller, cumplieron "escrupulosamente" las órdenes de jueces, fiscales e incluso del mando único del Ministerio del Interior el 1-O.

El letrado de Forn, Xavier Melero, se aleja del tono político de otros acusados, y realiza una fría pero contundente réplica a la Fiscalía para pedir la absolución. El ministerio público responsabiliza a Forn de dar supuestas "instrucciones" políticas a los Mossos para que no actuaran el 1-O, todo ello en una estrategia para lograr la secesión en que la política catalana "acataría exclusivamente" lo ordenado por los independentistas. Pide para él 16 años de cárcel.

Melero responde a los fiscales que Forn no dio ninguna orden a la policía catalana. Ni política ni técnica, porque sencillamente el exconseller no participó en la planificación del operativo del 1-O, que corrió a cargo de comisarios y otros responsables policiales. "Forn no participó en el diseño de los operativos policiales a cargo del cumplimiento de la orden del TSJC [para impedir el referéndum] en modo que, como consecuencia de su interferencia, los mismos se infradimensionaran hasta el punto de que resultara imposible la ejecución de dicha orden", argumenta la defensa.

"No hubo infradotación policial el día 1 de octubre, y el diseñ técnico y cuantitativo del dispositivo no es atribuible al Sr. Forn", abunda Melero, que destaca además que el exconseller ni siquiera estuvo presenta en la Sala de Coordinación de los Mossos (CECOR) desde donde se siguió la votación, "ni emitió directriz alguna a los responsables de la misma".

La única consideración que puede ser considerada como política es una reflexión con la que Melero resume la posición de Forn en sus cuatro meses como conseller de Interior: "Joaquim Forn era un cargo público que participó en un gobierno que había decidido la celebración de un referéndum, pese a que hubiera sido declarado suspendido. Debió mantener un delicado equilibrio entre la lealtad a la acción política del gobierno (amen de a sus convicciones), y el cumplimiento riguroso de los deberes que le imponía ser el máximo responsable (en el plano político) del cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Lo mantuvo con éxito".

Asimismo, el exconseller, a diferencia de otros miembros del Govern, acata en su escrito de forma explícita el 155 de la Constitución. "El Sr. Forn acató la aplicación 155 aun antes de que le fuera comunicado oficialmente su cese", recuerda Melero.

Puigdemont y Trapero, testigos

Forn ha pedido que declaren como testigos en el juicio en el Tribunal Supremo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, miembros de la excúpula del Ministerio de Interior y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, en relación a las Juntas de Seguridad previas al 1-O y al dispositivo policial de la votación.

También pide citar como testigos al exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior José Antonio Nieto; el secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, y el exdirector del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad Diego Pérez de los Cobos.

Sobre Carles Puigdemont, el abogado precisa que dado "el especial estatus procesal del testigo propuesto, su declaración debería instrumentarse mediante mecanismo de cooperación judicial internacional y concretarse a través de videoconferencia". Como prueba documental, el exconseller pide que se aporten los mensajes de whatsapp que cruzó con Millo entre el 19 de agosto y 21 de octubre de 2017.

Asimismo, exconseller de Interior también pide que declaren los comisarios de los Mossos Ferran López –responsable del cuerpo durante la aplicación del 155–, Manel Castellví –responsable de la Comisaría General de Información–, Emili Quevedo y Joan Carles Molinero, así como los exresponsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, respectivamente, el exconseller Jordi Jané y el exdirector de Mossos Albert Batlle.