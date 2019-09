Junqueras, primera opción de ERC para encabezar la lista al Congreso pese al riesgo de inhabilitación

Si la repetición de las elecciones generales se confirma, Oriol Junqueras es la primera opción que ERC se plantea para encabezar su lista al Congreso. La formación ya explicó en marzo pasado que su intención era presentar a su líder a todas las elecciones que les fuera posible, y en esta idea continúan, según confirman fuentes del partido. Esta es la intención, pero en Esquerra son conscientes de que la condena a Junqueras podría llegar antes de las elecciones, lo que descartaría al preso de las listas si resulta inhabilitado.

El calendario hacia el 10N es apretado y todos los partidos deberán tomar rápido sus decisiones, pero aún más aquellos que deseen presentarse en coalición. Ese es el caso de ERC que, si quiere revalidar el pacto con Sobiranistes, debe registrar la candidatura conjunta antes del 9 de octubre. Después de eso, aún tendrían cinco días más para presentar su lista definitiva. El 15 de octubre se publicarían los nombres de todos los candidatos en el BOE, pero el de Junqueras solo podría aparecer ahí si el Supremo no ha dictado antes la sentencia sobre el juicio del procés.

En este momento todo está en el aire. La repetición electoral se solapa con el calendario previsto por el Tribunal Supremo para hacer pública sentencia del procés, que se espera que salga a principios o mediados de octubre. De mantenerse esta voluntad del tribunal, los presos lo tendrían difícil para ser candidatos. No obstante, fuentes independentistas reconocen que la llegada de la condena tan pegada a la campaña podría ser un revulsivo electoral para sus formaciones.

En ERC, la apuesta por el líder encarcelado es clara aunque aún no definitiva. Fuentes del partido aseguran que, hasta ahora, presentar a Junqueras "ha tenido efectos positivos" en todas las citas electorales, y no solo por los resultados, sino porque ha "tensionado al Estado", primero obligando a llevar a los presos al Congreso y, después, en la batalla judicial que la defensa de Junqueras está realizando ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su escaño en Bruselas.

Ahora bien, hay detalles técnicos que podrían desaconsejar incluir a Junqueras en la lista mientras pende la espada de la condena sobre su cabeza. En el partido están consultando qué afectación tendría para el conjunto de la candidatura que la inhabilitación llegase entre la proclamación de los candidatos y la fecha de las elecciones. También quieren evitar tener que correr con los gastos de los envíos postales en el caso de tener que cambiar las papeletas para sacar al político encarcelado de la lista.

La formación decidirá si sigue adelante con Junqueras como cabeza de lista en un consejo nacional extraordinario, que aún no está fijado pero que podría celebrarse en torno a la primera semana de octubre. Allí se debatirá sobre el conjunto de la candidatura y, también, sobre si se mantiene o no la doctrina adoptada hace medio año de presentar al presidente del partido a todas las elecciones posibles. También será entonces cuando decidan sobre la presentación de Raül Romeva como cabeza de lista al Senado, al encontrarse en la misma situación que Junqueras.

Menos claras están las cosas en Junts per Catalunya, formación que presentó como cabeza de lista a tres presos que están a la espera de la sentencia. En la coalición, que reúne hasta a tres fuerzas y corrientes procedentes de la desintegración de Convergència, hay división de opiniones sobre la conveniencia de repetir las mismas caras o no. Fuentes cercanas recuerdan que JxCat valoró como positivos los últimos resultados de la candidatura, pese a haber perdido un escaño respecto a 2016.

Las dudas que la presencia de los presos suscitan en las filas de JxCat se han hecho patentes este jueves, cuando la diputada Laura Borràs ha asegurado en una entrevista que ella consideraba que no deberían concurrir como candidatos. "En estas elecciones que ahora vendrán ellos estarán a punto de ser inhabilitados cuando salgan las sentencias y por tanto pienso que sería mejor que en este caso ya no formasen parte de la contienda electoral, pero insisto que será una decisión que tomaremos conjuntamente teniendo en cuenta de manera primordial su opinión", ha dicho.

En relació a la presència dels presos polítics a les llistes:

El tall de veu correspon a la quarta repregunta sobre el tema. Potser no m’he expressat bé. Ho aclareixo. El que he volgut dir és que el que “seria millor” és que no hi hagués repressió i no hi hagués presos! (1) https://t.co/um7BHUe0ae