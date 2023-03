El PSC urge a elegir a un nuevo presidente del Parlament tras la condena a Borràs

El PSC ha reaccionado a la condena de Laura Borràs, la presidenta suspendida del Parlament de Catalunya, para pedirle que de “un paso al lado” y para reclamar a los grupos buscar una nueva presidencia de la Cámara catalana. “Nos ofrecemos para resolver la situación cuanto antes mejor”, ha afirmado la portavoz Alicia Romero, que ha añadido que el objetivo debe ser “recuperar la normalidad”.

Los socialistas no piden por ahora que renuncie a su escaño, al no haber sentencia firme, algo que sí han reclamado ya las formaciones de la derecha: PP, Vox y Ciudadanos. Todas ellas han advertido que si Borràs no deja su asiento en la Cámara catalana recurirrán a la Junta Electoral Central.

Borràs ha sido condenada este jueves a cuatro años de cárcel y 13 de inhabilitación -aunque con una petición de indulto parcial- por fraccionar contratos para beneficiar a un amigo. Elegida como presidenta del Parlament tras las elecciones catalanas de 2021, Borràs fue suspendida del cargo cuando le abrieron juicio oral, con votos de PSC, ERC y CUP.

En su comparecencia, Romero le ha pedido a Borràs “un paso al lado” y ha afirmado que sería “razonable” que dejase “vacante” la figura de la presidencia del Parlament. Desde su suspensión es la vicepresidenta Alba Vergés, de ERC, quien asume sus funciones.

Preguntada por si van a proponer a un socialista para el cargo, ha dejado entrever que no. “No descartamos nada, pero no es nuestra prioridad poner sobre la mesa el nombre de un diputado socialista”, ha expresado. “No nos preocupa tanto el quién sino el para hacer qué”, ha insistido.

El portavoz del grupo parlamentario de Vox, Joan Garriga, ha exigido a Borràs que renuncie “inmediatamente” al acta. Al ser preguntado por si su partido recurrirá a la JEC para que se la retire, se ha limitado a decir que Vox “emprenderá todas las medidas pertinentes para que se cumpla la ley”.

En línea parecida se han expresado Ciudadanos y el PP. “Queremos que se ejecute la sentencia y que Borràs quede privada de su injusta presidencia. Es intolerable que sea presidenta un minuto más”, ha expresado el portavoz naranja Carlos Carrizosa. Asimismo, ha pedido al Gobierno que no la indulten. “Borràs es el exponente de la corrupción que sacude a Catalunya, y no es merecedora del indulto”, ha lamentado. “El Gobierno español ya indultó a los políticos presos, sería un absoluto error hacer lo mismo con Borràs”, ha añadido.

Lorena Roldán, del PP, ha advertido: “Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que Borràs no sea diputada ni un minuto más”.