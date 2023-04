Sánchez reivindica la “paz social” en España, que asegura que el PP no puede ocultar ni que recurra a “chamanes”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo la “paz social” lograda en España gracias a la agenda de reformas impulsada por su Gobierno y los datos económicos, algo que –ha asegurado– el PP “no tapará” ni con “ruido” ni con “chamanes y telepredicadores”. Sánchez participaba en un acto preelectoral en L'Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, junto al líder del PSC, Salvador Illa, la alcaldesa de la ciudad y candidata a la reelección, Núria Marín, y el alcaldable en Barcelona, Jaume Collboni, y con la presencia de los ministros Miquel Iceta y Raquel Sánchez o la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, entre los cerca de 3.000 asistentes.

Nuestro Señor Feijóo, ruega por nosotros

En un discurso de veinte minutos, centrado en la situación socioeconómica del país y en el que apenas ha hecho una breve mención a la política catalana, Sánchez ha sacado pecho de los logros de su Ejecutivo, a pesar de las dificultades del contexto internacional reciente. “Si hemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho –ha sugerido–, ¡imaginad lo que haremos cuando el viento sople a favor!”. “¿Es posible superar una pandemia y en medio de la guerra crecer y crear empleo? ¿Es posible reducir la inflación y a la vez cuadrar las cuentas del Estado? ¿Se puede hacer una reforma laboral y de pensiones y preservar la paz social? Sí, es posible y lo estamos haciendo. Esa es la España de hoy”, ha apuntado.

Sánchez ha emplazado a ir “a los hechos”. “Hoy en España hay más y mejores empleos, tenemos una de las inflaciones y energías más bajas de Europa, estamos garantizando las pensiones de hoy y de mañana, estamos cuadrando las cuentas públicas y lo estamos haciendo con paz social. Y eso no hay ruido que lo tape, incluso si utilizan chamanes o telepredicadores. La realidad es la que es”, ha asegurado.

“La derecha hace el caldo gordo a los poderosos”

Sánchez ha atribuido esa paz social al “resultado de todas las políticas puestas en marcha por el Gobierno socialista”, basadas en tres “ingredientes”: el diálogo social, pactos con fuerzas de todo el arco parlamentario y reformas en beneficio de la “mayoría social”. Es por ello que ha afeado al PP y otros partidos de la derecha que “no saben muy bien qué excusas utilizar” para criticar, por ejemplo, la última reforma de las pensiones, a pesar de que ha recordado que se “pactó” con Bruselas y los agentes sociales, y que fue “explicada” al resto de partidos en el marco del Pacto de Toledo.

“Que no engañen... el 'no' de la derecha solo hace el caldo gordo a los poderosos del país, obedece a aquellos que lo único que quieren es convertir el derecho de las pensiones en una mercancía para el negocio del sector privado. Y eso no lo vamos a permitir”, ha advertido el secretario general del PSOE.

Tras alertar de que los gobiernos de la derecha se traducen en recortes y los de izquierda en “dignificación” de pensiones o condiciones laborales, Sánchez ha subrayado que su Ejecutivo está “llevando al BOE todo aquello por lo que se movilizó la ciudadanía durante años de respuesta neoliberal a la crisis”.

En ese sentido, ha dicho que él “no se olvida” de las mareas verdes de maestros y alumnos que se manifestaron a favor de la educación pública, de las mareas blancas de profesionales sanitarios en contra de los recortes, de los jóvenes que reclamaban actuar ante la emergencia climática, de los trabajadores en contra de la reforma laboral del PP, o de las movilizaciones de pensionistas. “Hemos llevado al BOE (Boletín Oficial del Estado) las grandes movilizaciones de años oscuros y difíciles”, ha apostillado el presidente del Gobierno.

También ha esgrimido que “el futuro siempre da la razón al progreso” que han supuesto, ha dicho, los distintos gobiernos socialistas, momento en el que ha reivindicado los avances sociales que impulsaron Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba, frente a las críticas que recibieron por parte del PP por aquel entonces.

Unas críticas que, ha proseguido, se repiten ahora que el Gobierno de coalición ha impulsado la ley de la eutanasia, ha “revalorizado” las pensiones o ha aprobado una nueva reforma laboral. “El futuro nos volverá a dar la razón y volverá a poner a la derecha donde siempre”. Y ha concluido con un augurio respecto a las elecciones municipales del 28 de mayo: “Ya os digo yo que a la derecha, en el 28M, se le va a quedar una cara de...”, ha ironizado Sánchez, simulando un rostro decaído. “Y esa victoria va empezar en Cataluña y en todos sus municipios”.