Díaz, Garzón y Colau defienden regular la publicidad de alimentos infantiles en un acto en Barcelona

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han defendido conjuntamente este sábado la necesidad de regular la publicidad alimentaria dirigida a los niños y niñas. En un acto celebrado en la capital catalana en vísperas del Día Mundial de la Alimentación, han asegurado que el Gobierno está “cerca” de culminar esta regulación de los anuncios de comida “poco o nada saludable”.

La vicepresidenta ha clausurado el acto institucional 'Vive saludable, vive mejor' en el que también han participado Garzón y Colau, y donde la mayoría de los ponentes han reclamado esta regulación. Díaz ha dicho que estudios de la Organización Mundial de la Salud demuestran que la publicidad tiene un impacto muy evidente y perjudicial para los menores y ha apostado por “mirar de frente a los problemas”, a la vez que ha manifestado que la industria y los lobbies opuestos a la regulación publicitaria “son poderosos”.

La vicepresidenta, que ha reconocido que no come carne, ha afirmado que el decreto es “necesario y justo” y ha defendido que la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que come, de dónde procede y, sobre todo, qué efectos conlleva comer determinados tipos de alimentos. También ha explicado que la crisis alimentaria es uno de los principales problemas del mundo porque la ciencia está advirtiendo de que el modelo alimentario imperante “no es saludable ni para las personas ni para el planeta”, y ha defendido que la alimentación es un espejo de las desigualdades que hay que revertir.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, también ha defendido el decreto sobre la publicidad de alimentación infantil, que impulsa su ministerio, porque considera que la autorregulación por parte de las empresas “no funciona”, ya que no solo no se han corregidos las dinámicas de sobrepeso y obesidad infantil sino que las han agravado. “Es el momento de regular”, ha dicho Garzón y de “proteger a los niños” de uno de los factores que más les afectan, ya que los niños piden los alimentos que ven en la tele.

“Aquí hay un conflicto”, ha apuntado el ministro, que dicho entender la legítima defensa de los intereses económicos de las grandes empresas, “que encuentran sensibilidad incluso también en el Gobierno de coalición”, pero ha reiterado que lo que importa es preservar la salud de los más vulnerables, como son los niños. En este sentido, ha recordado que la obesidad infantil y el sobrepeso afecta al 40 % de los niños de entre 6 y 9 años.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha señalado por su parte que el sistema alimentario actual es responsable de un tercio de las emisiones de efecto invernadero. Además, ha apostado por un cambio de paradigma y por “debates necesarios”, como son las macrogranjas, reducir el consumo de carne o regular la publicidad para no “bombardear” a los niños en horario infantil.

La alcaldesa ha pedido a la Generalitat “que recupere el tiempo perdido” porque recibe muchas quejas de la alimentación en centros hospitalarios y de personas mayores.

Durante las jornadas, el director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, ha dicho que el actual modelo es “inviable” y ha abogado por políticas alimentarias, por la regulación publicitaria y por pasar de una agricultura basada en mercados globales a una agricultura deslocalizada que apueste por el territorio y la inversión publica.

También el responsable de Políticas de infancia y sensibilización de Unicef, Roger García, ha lamentado que la publicidad condiciona el consumo de bebidas y alimentos no saludables entre los niños, por lo que ha pedido que se hagan regulaciones en este aspecto. “Hay que establecer limitaciones a la publicidad para proteger los derechos de la infancia”, ha afirmado García.

Por su parte, la directora de relaciones institucionales de la Asociación Española contra el Cáncer, Ana Fernández, ha alertado sobre la existencia de hasta 13 tipos de cánceres relacionados con el exceso de peso.

El acto, en el que se han odio algunos gritos de “justicia animal ya”, ha sido interrumpido por una activista ambiental que ha exigido a los gobiernos la transición hacia un modelo alimentario justo y sostenible basado en plantas, tanto para personas como para animales, a la vez que ha pedido a la Generalitat que no dé ayudas al sector ganadero.