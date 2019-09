Verdades, mentiras y la opinión sesgada sobre datos y hechos

Los científicos dudamos sobre si debemos entrar a ciertos debates populistas, ya que nuestra mera presencia o referencia a ellos les confiere cierta legitimidad Cuestionar el cambio climático a estas alturas es equivalente a decir que la tierra es plana No es tiempo de ignorar o minimizar el problema del cambio climático sino de enfrentarnos seriamente a él, ya que hay mucho que ganar si no subestimamos sus impactos y realizamos acciones ya Pero no nos dejen solos en esto, ni nos ataquen por traer malas noticias