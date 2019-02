La Atención Primaria se moviliza de nuevo: “A ver si en cinco minutos da tiempo a mirar a los ojos al paciente”

“Por la dignidad de la Atención Primaria en Castilla-La Mancha” han vuelto a concentrarse este miércoles a las puertas de centros de salud de la región cientos de profesionales sanitarios, quienes reclaman que el presupuesto en materia de sanidad que asigna cada comunidad autónoma en este ámbito “alcance el 25%” ya que, aseguran, es donde se resuelven “el 80% de los problemas sanitarios” de la población.

Esta es solo una de las mejoras en beneficio de los pacientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que exigen los profesionales sanitarios, convocados a esta concentración por la Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria en la región. “La media de consulta está en cinco minutos. A ver si en cinco minutos da tiempo a mirar a los ojos al paciente, rellenar burocracia y hacer un diagnóstico y un tratamiento… “, señala sobre otras de las peticiones -un mínimo de diez minutos de consulta- Jesús A. Simancas, portavoz de esta plataforma, que subraya que la mayoría de las medidas que exigen son “en beneficio del paciente, que somos todos”.

Simancas apunta que la concentración de este miércoles ha sido, al menos, igual de “exitosa” que la del pasado 7 de febrero, en la que enumeraron una serie de peticiones que hoy han vuelto a recordar y que, también, han remitido por carta al presidente regional, Emiliano García-Page, con la intención de poder mantener una reunión y concretar las mejoras que solicitan para la Atención Primaria, en la que alertan que los profesionales se ven “saturados” ante la falta de sustituciones.

Entre otras peticiones, los profesionales de los consultorios reivindican también el acceso a tecnología sanitaria en los centros de salud y a pruebas diagnósticas complementarias, así como la elaboración de planes de desarrollo profesional con formación continuada y la actualización periódica durante su período laboral.

Regina Leal dice que la Atención Primaria del Sescam está en una situación “privilegiada”: “Tiene narices”, responde la plataforma

Momentos antes de producirse estas concentraciones de diez minutos de duración -entre las 11.00 y las 11.10 de este miércoles- la directora gerente del Sescam, Regina Leal, ha afirmado que la situación de la Atención Primaria en la región “no es generalizable” a la del territorio nacional, alegando que mientras las reivindicaciones en otros territorios solicitan entre 1.500 y 1.800 cartillas sanitarias por médico, el Sescam tiene una media de 1.300, y ha incidido en que la Comunidad Autónoma está en una situación “privilegiada”.

“Tiene narices”, replica el portavoz de la plataforma a este medio, que lamenta que García-Page no haya “hecho ni caso” a la petición para reunirse con estos profesionales y que, en su lugar, haya derivado a los mismos a mantener un encuentro con “con algún director general, ni siquiera con la gerente del Sescam”. En este sentido, Regina Leal ha aseverado que desde el Sescam se han brindado a crear un grupo de trabajo para “trabajar en las mejoras” que desde la Plataforma se puedan aportar a la Atención Primaria. “Hemos tendido el guante, estamos dispuestos a trabajar y a sentarnos con ellos”, ha sostenido la directora gerente del Sescam.

También se ha pronunciado sobre sus declaraciones Rodrigo Bernaldo de Quirós, médico de Atención Primaria del Centro de Salud del barrio del Polígono en Toledo y encargado de leer el manifiesto conjunto a las puertas de este centro, donde se han concentrado unas cien personas, también con la presencia de representantes de la Asociación de Vecinos El Tajo. “Aquí está la prueba. Es una reivindicación de todos los profesionales de todos los consultorios”, ha señalado el profesional a los medios después de expresar “las malas condiciones” en las que afirman que realizan su trabajo y “la falta de respuesta de la Administración” a sus peticiones.

El médico Rodrigo Bernaldo de Quirós leyendo el manifiesto / Antonio Seguido

“50 o 60 pacientes” de media al día en algunos consultorios

Cuestionado por la carga de trabajo que soportan diariamente estos profesionales, Bernaldo ha cifrado en unos “50 o 60 los pacientes diarios” a los que tienen que atender cada médico y que, en ocasiones, tiene que repartir entre otros profesionales cuando se produce alguna ausencia. “Aquí todo el mundo está haciendo su trabajo y lo que intentamos es atender mejor al paciente”, afirma el médico del Centro de Salud del Polígono de Toledo, uno de los cinco donde se han atendido a los medios en la región, donde el Sescam cuenta con una plantilla de unos “28.000 profesionales”, de ellos unos 6.000 médicos y 7.000 enferemeros.

Una carga de trabajo que, el portavoz el Gobierno regional, Nacho Hernando, afirma que en la región está por debajo de la media ya que en España “hay unas 1.500 cartillas por médico” mientras que en la región la cifra se sitúa entre “1.300 o 1.400 cartillas”. “Las sustituciones se hacen de mejor manera que en el conjunto de España”, ha aseverado Hernando, que ha recalcado “el esfuerzo” el Ejecutivo autonómico en esta legislatura, “no sin dificultades”. “La sanidad está mucho mejor que hace cuatro años cuando el PP intentaba recortar y despedir”.

UGT pide ampliar las movilizaciones

Sobre este asunto se ha pronunciado también el sindicato de UGT, que ha considerado que las movilizaciones de Atención Primaria “deberían ampliarse a otros ámbitos asistenciales y al conjunto de los profesionales del Sescam” ya que apunta que aún “no se han recuperado a los profesionales existentes con anterioridad a 2012, en todas las categorías”.

“El pasado 1 de enero se bajó la jornada laboral, pero a día de hoy, a punto de acabar el mes de febrero, no se ha incrementado ni un solo profesional respecto al que había el año pasado, existiendo diferencias y por tantos agravios entre las distintas Gerencias. De hecho, se amortizan plazas en unas categorías, para reconvertir esas plazas en otras; no se renuevan contratos y luego se quita a profesionales de un sitio, para llevarlos otros. En resumen, lejos de no incrementarse, en algunos casos se están reduciendo las presencias de profesionales”, lamenta el sindicato.

Imágenes de varias de las concentraciones de Castilla-La Mancha

Concentración en Albacete / Plataforma por la Dignidad de la Atención Primaria