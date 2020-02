Castilla-La Mancha llora la pérdida del cineasta albaceteño José Luis Cuerda

Las reacciones no se han hecho esperar tras la noticia del fallecimiento del director, guionista y productor José Luis Cuerda. Desde las administraciones, el deporte y la cultura han despedido en redes sociales a uno de los personajes más ilustres de la ciudad de Albacete y de Castilla-La Mancha. Su legado, ahora y siempre, no serán solo sus películas sino también la impronta que ha dejado en los pueblos de la Sierra del Segura (Albacete) donde rodó la mítica 'Amanece, que no es poco'.

Volvería a verte una y mil veces amaneciendo, querido Jose Luís Cuerda, para siempre en nuestra memoria. @culturaenclmpic.twitter.com/rc2BM9r2nK — Emiliano García-Page (@garciapage) February 4, 2020

Día triste por el fallecimiento de nuestro paisano de #Albacete José Luis Cuerda, genio de la cinematografia y referencia de varias generaciones de #CastillaLaMancha y #Espana. Mis condolencias a sus familiares y amigos. Seguiremos disfrutando de su legado cultural. — Francho TIERRASECA (@ftierraseca) February 4, 2020

🎥Todos nuestros amaneceres se van contigo. Todas las mariposas también. #DEP José Luis Cuerda. https://t.co/qwYFDZY5UJ — Castilla-La Mancha (@gobjccm) February 4, 2020

Muy triste. Aún no me lo puedo creer. Se nos ha ido José Luis Cuerda.

Descanse en paz, maestro. pic.twitter.com/bzbdO8gX71 — Enjuto Mojamuto (@enjutomojamuto) February 4, 2020

Acabamos de saber que ha fallecido a los 72 años el director de cine José Luis Cuerda, natural de nuestra ciudad y autor de obras como "La lengua de las mariposas" o "Amanece que no es poco". Descanse en paz, maestro... — Patrimonio Albacetense (@PAlbacetense) February 4, 2020

Tristes al conocer la noticia del fallecimiento de uno de nuestros albaceteños más ilustres, uno de los genios del cine español,

José Luis Cuerda.



Todo el afecto de la familia del Alba para su familia y amigos.



DEP pic.twitter.com/Q6LMrcmTmf — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) February 4, 2020

José Luis Cuerda fue un placer y un honor haberte conocido en persona. Dios también era mortal. Buen viaje, maestro 😢😢😢 — Independentista de Albacete (@manchegator) February 4, 2020

Orgullo de Albacete, maestro del humor absurdo, gigante del cine español. Único, brillante, irrepetible. Referente para tantos. Genial siempre.



Qué triste noticia. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de profesión. https://t.co/VwASM0Tnn9 — Carmen Picazo 🇪🇸🇪🇺 (@CarmenPicazoCs) February 4, 2020

No podemos creerlo todavía... pero el reconocimiento y cariño de tu ciudad al final del pase de @TiempoDespues_ en abycine 2018 nos quedará para siempre...DEP @cuerda1936pic.twitter.com/IfjbL4ESgP — Abycine Festival (@abycine) February 4, 2020

Ha fallecido el albaceteño José Luis Cuerda, uno de los principales directores del cine español de las últimas décadas. Puedes consultar su obra en el catálogo de #biblioclmhttps://t.co/3T1ZEjpbNOhttps://t.co/7BdeF42R9O — Biblioteca de Castilla-La Mancha (@biblioclm) February 4, 2020

Desde que Jimmy (Luis Ciges) y su hijo Tedoro (Antonio Resines) llegan con su sidecar a un pueblo sin nombre de la geografía española en esta película, toda la historia de la película de José Luis Cuerda se desarrolla en un mismo sitio. Al menos en la ficción.

En la vida real, este filme fue rodado en tres pueblos de la Sierra del Segura, en la provincia de Albacete, esas montañas en las que amanece por donde no debe y en las que José Sazatornil pronunció la frase que da fin a la película: “¡Me cago en el misterio!”.

30 años de rutas

Muchos fans de esta mítica película llevan más de 30 años visitando estos escenarios, antes incluso de que la Junta de Castilla-La Mancha inaugurara hace 10 años la ruta temática oficial. Ayna, Liétor y Molinicos sufrieron una auténtica revolución en el verano de 1988 cuando el cineasta albaceteño y todo su equipo cinematográfico comenzaron a desplegar cámaras, escenarios y atrezzo para el rodaje de la película más surrealista de la historia del cine español.

Más tres décadas después, las localizaciones de muchas de sus escenas se encuentran señalizadas en cada uno de los pueblos mediante paneles informativos. La ruta se completa con conjuntos esculturales y un centro de interpretación en la antigua Ermita de los Remedios de Ayna.

Siguiendo las indicaciones, todos los fans de Cuerda y de la película pueden recrear cada escena como si el tiempo no hubiera pasado. Esto ha hecho que el turismo se haya reactivado en una zona despoblada que ha convertido el cine del cineasta fallecido en su mejor arma para luchar contra el olvido.