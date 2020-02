Nazis, prisioneros de campo de concentración y chimeneas de crematorio en el carnaval de Campo de Criptana

Mujeres, hombres, niñas y niños disfrazados de generales nazis, prisioneros de campos de concentración y judíos con brillantes vestimentas fueron la tónica de la comparsa 'Holocausto' que desfiló en Campo de Criptana (Ciudad Real). Fue una carroza creada por la Asociación Cultural El Chaparral de la localidad conquense de Las Mesas.

La embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, ha mostrado su repulsa y "total rechazo" a la carroza.

Mi repulsa y total rechazo por la infame banalización del #Holocausto que ha tenido lugar en el carnaval de Campo de Criptana. Es una afrenta a la memoria de las víctimas de la Shoá y una intolerable manifestación de #antisemitismo. — Embajadora de Israel 🇮🇱 (@Isr_Amb_Esp) February 25, 2020

Yoav Katz, portavoz de la Embajada de Israel en España ha calificado la representación como "vil y repugnante" y ha lamentado que así se "banalice" el Holocausto en la celebración.

Condenamos la vil y repugnante representación banalizando el Holocausto en el carnaval de Campo de Criptana, haciendo burla de los seis millones de judíos asesinados por los nazis.

¡Los países europeos deben combatir activamente el antisemitismo!https://t.co/0A96StZOrh — Yoav Katz 🇮🇱 (@YoavKatz) February 25, 2020

La reacción de la Embajada no ha sido la única: la sorpresa abundaba por las redes sociales tras la actuación. De hecho, Campo de Criptana ha sido trending topic en Twitter España, con unas 3.000 menciones a la comparsa.

La Peña "El Chaparral" de Las Mesas (Cuenca) ha desfilado así en el carnaval de Campo de Criptana (Ciudad Real). La temática es el 'Holocausto', yo me quedo sin palabras. pic.twitter.com/fjIYWW78X8 — NIPORWIFI © (@niporwifi) February 25, 2020

Desde la Asociación se explicó, tal como se puede ver en su Facebook, que se trataba de una comparsa "en homenaje a las millones de personas que, injustamente, murieron en el exterminio que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial". "Es un hecho que ocurrió... Y no recordarlo no hará que no haya sucedido", advertían.

Además, insistían en que se presentaba en carnaval como un "mero hecho histórico" sin "pretensión de hacer ningún tipo de alusión política".