¿Con quién están dispuestos a pactar los candidatos a la Alcaldía de Albacete?

El tema de los pactos ha servido casi de broche para el debate entre los nueve candidatos a la Alcaldía de Albacete que se ha desarrollado este lunes y que ha estado organizado por la Asociación de Periodistas de Albacete y la Federación de Vecinos de la capital

En un panorama en el que es evidente que están obligados a tejer redes para poder gobernar, los candidatos este lunes al fin se han pronunciado. El primero en responder a esta pregunta, la de con quien estaría dispuesto a pactar– en este caso para mantener el gobierno municipal– ha sido Manuel Serrano, el actual alcalde y candidato del PP. Serrano ha echado mano de la ciudadanía. “Voy a seguir gobernando de la mano de los ciudadanos”, ha dicho, y para ello está dispuesto a pactar o llegar a acuerdos “con todo aquél que con afinidad programática quiera seguir progresando, quiera seguir apartando los intereses partidistas”. Eso sí, Serrano tiene sus preferencias: “Me gustaría que fuera un gobierno de centro derecha y haré lo posible para posibilitarlo”, ha sentenciado.

Alfonso Moratalla, de Unidas Podemos, aboga por “no desaprovechar la oportunidad de un gobierno progresista” pero sin mencionar abiertamente al PSOE, cuyo candidato esta justo a su lado. “Unidas Podemos es garantía de conseguir ese gobierno progresista aunque lo que no tenemos claro es si otros partidos lo tienen igual de claro”, ha dicho aludiendo al PSOE.

El cordón sanitario que Ciudadanos le ha puesto a nivel nacional al PSOE de Pedro Sánchez no existe en Albacete, según su candidato, Vicente Casañ.”Nos vamos a entender con quieen quieran entenderse con nosotros”, ha dicho Casañ que justifica no ponerle un cordón sanitario al PSOE local porque ” aquí no hay nadie que se entienda con independentistas ni amigos de la ETA”.

El PSOE se entenderá con todos menos con Vox

Emilio Sáez sí ha puesto un límite: Vox. “Con quien no vamos a pactar es con Vox, eso lo tengo meridianamente claro”, ha repetido en hasta dos ocasiones el candidato, que asegura que está dispuesto a entenderse con quien defienda las más de 400 medidas que lleva en su programa electoral.

Por su parte, el candidato de Vox, Delfín Córcoles, ya ha avanzado que su formación “no firmará un cheque en blanco a nadie” ni con “partidos que se están apoyando con golpistas y con partidos que apoyan o encubren el terrorismo”.

El concejal no adscrito, Pedro Soriano, y candidato de Contigo Somos Democracia dice que “lineas rojas cero” y están dispuestos a hablar con todo el mundo ” porque nunca hay que excluir a nadie”.

Ricardo Cutanda, el candidato de UCIN, también se muestra abierto a diálogos a izquierda y derecha mientras que el PCPE no quiere hablar de pactos que faciliten un gobierno municipal y prefiere acuerdos puntuales.