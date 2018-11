‘il Miracolo’ (‘El Milagro’): el deseo de esperar que ocurra lo imposible

“ No es Dios quien necesita los milagros, somos nosotros.”

Marcello, ‘il Miracolo’

‘il Miracolo’ (‘El Milagro’) una de las series más perturbadoras, hipnóticas y místicas de este año aterrizará en España el próximo 22 de enero de 2019 de la mano de Sky España. Una producción no abierta para todo tipo de público, pero que ha sido una de las propuestas más sorprendentes, agradables y potentes de esta temporada. Una historia evocadora y contemplativa que danza al son de la voz del silencio.

El creador de esta serie de tónica religiosa es el escritor, director y guionista italiano Niccolò Ammaniti. En una temática similar en este blog he tratado ficciones como ‘ The Young Pope’, ‘ Broken’ o ‘ The Churchmen’. Esta historia, con una primera temporada de ocho episodios, es todo un ejercicio estilístico y textual imponente. Una lucha entre la fe y la razón. Una introspección del alma del ser humano cuando se enfrenta a lo misterioso, a lo inexplicable.

El guión le escribe el propio autor de la novela Niccolò Ammaniti junto a Francesca Manieri, Francesca Marciano y Stefano Bises. La dirección corre a cargo de Francesco Munzi ('Almas Negras') y Lucio Pellegrini ('La Vida Perfecta') y el propio Ammaniti, que debutará en televisión con la adaptación de su novela. ‘Il Miracolo’ está protagonizado por Guido Caprino (' 1992'), Elena Lietti ('Il rosso e il blu') y Tommaso Ragno, entre otros.

Foto: loslunesseriefilos.com

La aparición de una estatua de una virgen que llora sangre sin cesar en una investigación contra la mafia calabresa, cambiará inevitablemente la vida de los protagonistas de ‘Il Miracolo’ y de todos aquellos que la ven.

El primer ministro Fabrizio Pietromarchi (Guido Caprino), escéptico y sin creencias, se encuentra liderando uno de los momentos más importantes de la Italia moderna: un referéndum para decir el futuro del país en la Unión Europa. Mientras su matrimonio con Sole Pietromarchi (Elena Lietti) hace aguas por todos lados. Sandra Roversi (Alba Rohrwacher), una bióloga intentará dar una respuesta científica a tal hallazgo. El general Giacomo Votta (Sergio Albelli), dirigirá la investigación sobre todo lo que rodea a la creación. Marcello (Tommaso Ragno), un cura que ha perdido totalmente la fe y que se ha dado a todos los vicios existente.

Foto: loslunesseriefilos.com

En una estética neorrealista y con una atmósfera aromatizada de misticismo y enrarecida por lo inexplicable se baña la historia de ‘Il Miracolo’. Una historia con un gran componente introspectivo entre la fé y la razón. Un fenómeno indefinible e incompresible que sacude a todos personajes que se quedan impasibles delante de la Virgen Llorona. Un elemento discordante y sin precedentes, solo escrito en las páginas de los textos sagrados, que hace saltar todos los resortes del raciocinio humano.

La sangre que emana de los ojos de la pequeña virgen simboliza ese milagro de esperar que ocurra lo imposible, lo inexplicable. La incertidumbre de no saber explicar algo que no tiene explicación. Un misticismo que nos devuelven a muchos de esos preceptos existencialistas y metafísicos de ‘ The Leftovers’. La no necesidad de explicar o dar solución a ese fenómeno indescriptible, pero que, sin embargo, da paso a un drama intimista sobre cómo les afecta esa pequeña estatua milagrosa a todos los protagonistas.

Foto: loslunesseriefilos.com

El miedo a lo inexplicable, a lo perturbador. ‘Il Miracolo’ aborda con pasmosa facilidad esa eterna lucha entre la fe y la razón, entre la ciencia y la religión. Lo onírico y lo extraño tiñen una historia en la que los protagonistas buscan redirigir y dar sentido sus vidas, a la vez que, se encuentran modificados por ese “algo” aparentemente sin explicación. La obsesión de cada personaje por racionalizar el milagro en muchos casos representa esa incertidumbre de enfrentarse al abismo de enfrentarse a sus creencias. Una ruptura de lo canónico, de lo preestablecido.

Una símil de la pérdida de la fe -a todos los niveles, no solo religioso-, de la humanidad. El miedo a lo inexplicable... tan ‘The leftovers’.

Foto: loslunesseriefilos.com

‘Il Miracolo’ utiliza la templanza, el poder de la puesta en escena, el simbolismo y el silencio para espolear una narración mística. Las diferentes tramas se enhebran deliciosamente a fuego lento y a ritmo de una banda sonora exquisita.

La serie italiana no es fácil y, posiblemente, no sea para un espectro de público demasiado amplio, pero es de esas series que sí dejan un poso muy hondo en el espectador. Una historia que supuestamente tendrá una segunda temporada, eso sí, sin fecha de estreno. En España llegará el próximo 22 de enero a Sky España y, como curiosidad, el actor español Javier Cámara hace un cameo.