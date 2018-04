México podrá mantener el nombre de su 'queso manchego' de vaca

Desbloqueo de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) que se traduce en que la indicación geográfica española 'Queso Manchego' coexistirá en este país con un producto lácteo llamado igual pero de características diferentes (se elabora con leche de vaca y no de oveja manchega). Por otro lado, por primera vez el queso español estará protegido en México dado el interés de Europa en blindar las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas en estos tratados comerciales.

Lo ha dado a conocer el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan. En México podrán seguir llamando 'queso manchego' a su queso de vaca. Hay que recordar que el queso elaborado en Castilla-la Mancha está protegido por la Unión Europea, una situación que afecta también a otros quesos de origen europeo como el parmesano o el feta.

"El etiquetado específico asegurará que no hay confusión para los consumidores sobre el origen o la composición del producto. Cualquier referencia al producto original español no estará permitida", agregó Hogan.

Fuentes comunitarias subrayaron que no habrá "tentativas de copia" del producto español, y que el "manchego" mexicano no podrá usar ningún tipo de "símbolo o bandera" que puedan confundir al consumidor y hacerle pensar que está adquiriendo el queso de origen español.

El reconocimiento en México de ciertas denominaciones de origen, en particular las de varios quesos, ha sido uno de los asuntos más espinosos durante el año y medio de negociaciones para la modernización de este acuerdo. El eurocomisario consideró que esta solución será satisfactoria tanto para los agricultores en México como para los de España.

La Unión Europea y México sellaron el sábado por la noche la modernización de su acuerdo comercial, que databa del año 2000, para incluir novedades en capítulos como las reglas de origen y el comercio de bienes y para añadir nuevas normas sobre desarrollo sostenible y contra la corrupción.

Las negociaciones para esta actualización comenzaron en junio de 2016 y ambos bloques tenían la intención de concluirlo a finales de 2017, un objetivo que finalmente no pudo cumplirse por las diferencias en los capítulos de licitaciones públicas, servicios financieros o derechos de propiedad intelectual.

En una rueda de prensa sobre el acuerdo, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, consideró que manda "una señal" de que es posible hacer acuerdos que sean favorables para ambas partes, de forma justa y dentro de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Tras el acuerdo a nivel político, quedan ahora una serie de asuntos técnicos que resolver, señaló la comisaria, que aseguró que ninguno de ellos será "complicado".

Queso manchego Foto: DO Queso Manchego

Al tratarse de un tratado comercial dentro de un acuerdo de asociación, que incluye asuntos en los que los Estados miembros tienen competencias, los parlamentos nacionales de cada país miembro deberán dar luz verde al texto antes de que este pueda ser concluido y entre en vigor.

En la DO Queso Manchego se han enterado por la prensa

Antonio Martínez Blasco, presidente de la Denominación de Origen (DO) Queso Manchego se ha enterado de la noticia a través de los medios de comunicación, según ha explicado a eldiarioclm.es. En el organismo regulador del queso manchego todavía no disponen de notificación oficial ni tampoco del texto aprobado así que prefieren ser cautos en su valoración. "No sabemos exactamente en qué consiste el acuerdo".

"Sabíamos que iba a ser una negociación muy complicada para intentar avanzar", reconoce el presidente. "Nos hubiera gustado que se hubiese excluido totalmente el concepto 'queso manchego mejicano' pero al final se ha optado por la convivencia". Desde la Denominación de Origen castellano-manchega no tiran la toalla: "Tendremos que ir avanzando conforme se vayan renovando los acuerdos comerciales para lograr esa exclusión" porque "sigue siendo un fraude al consumidor pero nosotros no tenemos la capacidad de negociación que tiene la Unión Europea".

"Nos quedamos con un sabor agridulce" aunque, reconoce Antonio Martínez, habría pequeños avances, de confirmarse las noticias que llegan. Por un lado, el queso manchego mexicano no podría exportarse pero "tenemos que confirmarlo y estudiarlo" y se le reconoce al queso manchego procedente de España su condición de 'denominación de origen'. Por otro, la eliminación de aranceles para el queso manchego procedente de España.

Antonio Martínez Blasco emplaza a las próximas horas para completar la valoración en torno al acuerdo comercial y a una conversación pendiente con la Consejería de Agricultura castellano-manchega que, explica, tampoco tenía ayer una confirmación oficial desde la Unión Europea.