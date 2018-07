Los taxistas de Castilla-La Mancha apoyan las protestas del sector y exigen que se cumplan la ley

Los taxistas de Castilla-La Mancha han mostrado su apoyo y solidaridad al sector, en contra de las denominadas licencias VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) que utilizan empresas como Uber o Cabify. Actualmente en Castilla-La Mancha operan cerca de 1.200 taxistas y 46 VTC, y aunque estas licencias “no afectan mucho” a la región, el presidente de la Federación del Taxi en Castilla-La Mancha, Manuel García, considera que hay que tomar medidas para que se cumpla con la ley.

“El taxi de Castilla-La Mancha es solidario con sus compañeros, lo llevamos siendo desde un principio porque este no es un problema reciente, es un problema que lleva desde 2009 y siempre hemos colaborado y hemos estado en las manifestaciones que se han hecho en relación con esta problemática”, explica García. “En Castilla-La Mancha el número de autorizaciones cumple con el 1/30 (un VTC por cada 30 taxis), que están reclamando los demás compañeros y la única incidencia que tenemos con las VTC es que se puedan trasladar de provincias cercanas a hacer servicios a poblaciones de nuestra región”.

Este lunes ha finalizado sin acuerdo la reunión que han mantenido representantes del sector del taxi con el secretario de Estado de Infraestructuras, Tranporte y Vivienda, Pedro Saura, en el Ministerio de Fomento, por lo que el paro de taxistas en ciudades como Barcelona y Madrid va a continuar. Según los portavoces de las asociaciones de taxistas, las propuestas del Gobierno “han sido demasiado inconcretas como para levantar las protestas”.

En la reunión el sector ha planteado cuatro reivindicaciones entre las que destaca la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas para que el equilibrio que determina el Tribunal Supremo en la sentencia de junio de 2018, sobre la proporcionalidad 1/30, se cumpla en todas las comunidades. “Más que a las comunidades yo creo que es a los ayuntamientos, porque todo esto viene por el decreto de Colau que si se extiende a los demás municipios es el que pondría fin al conflicto del 1/30 y por eso estábamos tan contentos porque habíamos visto luz”, explica el presidente de la Federación del Taxi en Castilla-La Mancha,

El origen de esta protesta

El conflicto del sector del taxi tiene su origen en la competencia con los VTC (alquiler de vehículos con conductor) y las licencias que se les conceden. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tomó la iniciativa para poner coto a Uber y Cabify y el pasado junio aprobó un reglamento que exigía una licencia municipal adicional a estos vehículos. Suponía la retirada de vehículos VTC del área metropolitana.

Concentración en Toledo

El reglamento fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que ha propiciado una huelga de los taxistas barceloneses.

Por su parte, la respuesta del Ministerio de Fomento, recién cambiado el Gobierno, fue la presentación de un recurso contra dicho reglamento. Fue una iniciativa del director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral Salcedo, y la tomó "sin avisar" ni tan siquiera a la secretaria general de Transportes, María José Rallo, según fuentes de este departamento.

Por este motivo fue cesado por José Luis Ábalos, que pretendía "apurar los plazos" y "actuar con tranquilidad" conociendo "lo delicado de la situación", según añaden las citadas fuentes, que desvinculan el cese de un eventual "gesto" hacia Colau. En sustitución de Moral Salcedo, que había sido elegido en 2012 para su cargo por el Gobierno de Mariano Rajoy, se ha nombrado a Mercedes Gómez Álvarez.

Castilla-La Mancha, se suma a las protestas

Los taxistas de Castilla-La Mancha, al igual que otras comunidades autónomas se ha sumado a la huelga convocada por sus compañeros de Madrid y Barcelona para pedir que se limiten las licencias de vehículos con conductor VTC y que se haga cumplir la normativa de 1 licencia VTC por cada 30 taxis.

Los taxistas de Albacete han decidido, tras reunirse a las 19:00 horas de este lunes, secundar los paros que se están sumando a las protestas de sus compañeros en Madrid y Barcelona. Así, los 107 taxis de la capital están llamados a parar en la sede del colectivo. Será desde allí donde se va a iniciar una marcha lenta por algunas calles de la ciudad, como si de una manifestación se tratase, para volver nuevamente a la sede de radiotaxi a las 12:00 horas. A partir de entonces la actividad se retomará con normalidad y durante la hora de paro se han establecido servicios mínimos para atender situaciones de urgencia.

Así lo ha explicado Júan Valcárcel, presidente del colectivo que aglutina a los cerca de 200 taxistas de la provincia de Albacete. Aunque todo depende de si hay o no movimiento por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en las próximas horas. Tal y como asegura Valcárcel han decidido, con este paro, mostrar su apoyo a los compañeros de las grandes ciudades que sí están viviendo "la competencia desleal" de los VTC (vehículos con conductor) como Cabify o Uber. Un problema que, de momento, no se nota en las pequeñas ciudades pero que "si sigue la concesión indiscriminada de licencias, no tardará en llegar hasta aquí", asegura. Una situación, expica, que se viene dando desde la aparición de estos vehículos en 2009, y que ha llevado al "hartazgo" del sector del taxi.

En la capital regional, La Asociación Gremial de Radio Taxi de Toledo ha mostrado su apoyo a los compañeros que se encuentran en huelga indefinida en varias ciudades del país, con una concentración convocada en la céntrica plaza de Zocodover, ante la Delegación del Gobierno. El vicepresidente de la asociación local del taxi en Toledo, Agustín Mejía, ha reivindicado junto a sus compañeros la concesión de una licencia VTC por cada 30 licencias de taxis y ha exigido que se transfieran a las Comunidades Autónomas las competencias, de manera que se cumpla la sentencia dictaminada por el Tribuna Supremo de junio de 2018 sobre la proporcionalidad de 1/30 en todas las regiones.

Además, los taxistas de Toledo han pedido que se realicen cambios en la Ley y en el Reglamento de Transporte para poner orden al sector; también han exigido que no se den más autorizaciones VTC en las Comunidades Autónoma y que se ponga en funcionamiento la web de registro y control aprobada el pasado mes de diciembre de 2017.

"Desde hace unos años en la ciudad de Toledo se detecta la llegada diaria de furgonetas VTC que no cumplen con la normativa de transportes en la región. Y requerimos a la Dirección Provincial de Fomento y al Ayuntamiento de Toledo que adopten medidas de inspección y control de estos vehículos", señala el colectivo. "Ni siquiera cumplen con la normativa de tráfico local, ya que aparcan sus vehículos donde quieren". Por ello, han anunciado que solicitarán una reunión al Ayuntamiento y a la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento, para que exigirles "rigurosidad con quienes incumplen".

También se han producido paros en Cuenca y en Guadalajara. En Ciudad Real, la Asociación Provincial de Taxistas (APTCR) ha convocado a los taxis de la provincia a un paro general del servicio hasta este miércoles, 1 de agosto, a las 6.00 horas. La Asociación ha tomado esta decisión para apoyar a los taxistas de las distintas provincias de España que están realizando paros ante la "incertidumbre" que supone no tener una legislación clara para las licencias VTC y que debido a esa falta de regulación "se estén convirtiendo en un sector paralelo al taxi".