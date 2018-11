El "calor" de los testimonios que quieren salvar la memoria de sus familiares

"En el momento en el que escribo estas palabras parece que empieza a

abrirse una nueva etapa en la historia de este país, con la esperanza de que por

fin, como Estado, lleve a cabo la búsqueda de las más de 100.000 víctimas de

la dictadura que todavía yacen en cunetas y fosas comunes a lo largo y a lo ancho

del territorio. España podrá dejar de ser, así, una excepción vergonzante y

anacrónica en Europa y se podrá sentirse orgullosa ante los ojos del mundo civilizado. Lo celebro desde lo más hondo".

Ian Gibson

Como una propuesta "ejemplar" ha definido el abogado Eduardo Ranz el libro 'Para hacerte saber mil cosas nuevas', el producto que nace de unos diez años de investigación del proyecto 'Mapas de Memoria' para dar nombre a los cerca de 4.000 represaliados de la provincia de Ciudad Real. Ranz se ha especializado en temas de memoria histórica y estuvo presente en el acto de presentación del tomo, al que asistieron más de mil personas que llenaron el paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Ranz destaca principalmente el valor que ha otorgado el trabajo en conjunto de los investigadores académicos, cronistas y también las familias, que han funcionado como fuente directa a la hora de llevar a cabo el producto. Esto también lo destaca el director del proyecto, Julián López, que fue el encargado de escribir la introducción del libro. En este sentido, recuerda que ha sido el "empeño desinteresado" del equipo de investigación que mantuvo viva la la búsqueda incluso cuando no hubo ayudas, entre los años 2012 y 2017. Entre el 2010 y el 2012 fue el Ministerio de la Presidencia el encargado de apoyar económicamente la iniciativa, mientras que la Diputación de Ciudad Real ha entregado su ayuda desde el 2017.

Es un libro que trata de muertos, sí. Pero tal como explica López, también se trata de una manera de "sacar de la incivilidad" a las miles de personas que" murieron como consecuencia de la represión" después de la Guerra Civil. Las familias contribuyeron en las decenas de biografías de estos ciudadrealeños que se pueden encontrar en el tomo, lo que ayuda a dar al libro un aspecto no sólo cuantitativo, sino también cualitativo. De este modo se puede "entrar en la significación del daño, del dolor y del olvido".

"Al objetivar aquí nombres y circunstancias contextuales de miles de represaliados se consigue no solo conocer más y mejor el tiempo de la posguerra sino, además, devolver la civilidad a tantas personas de Ciudad Real a quienes les fue injustamente arrebatada", asegura López. Nombres de pueblos de toda la provincia se pueden encontrar en 'Para hacerte saber mil cosas nuevas': desde la capital, pasando por las ciudades más importantes como Valdepeñas, y llegando a pequeñas localidades como Abenójar.

Presentación de 'Para hacerte saber mil cosas nuevas' Elena Rosa Rico

No falta la crítica en el tomo, como se puede observar en la introducción de Lópe al mismo, que tacha de "radical maniqueísmo" y de "pueril y poco sofisticado" el estilo de los documentos oficiales del franquismo para referirse a estas víctimas. "Las adjetivaciones que recibieron los casi 4.000 muertos y varias decenas de miles de prisioneros 'rojos' de Ciudad Real son una prueba clara", asegura, citando casos que parecen "imposibles" debido a su "ritualidad macabra y morbosa", como el de un cura a quien "sacaron los dientes y los ojos".

Las voz de las familias

El grupo de investigación de 'Mapas de Memoria' visitó a lo largo de los últimos diez años a centenares de familias, en búsqueda de información cuantitativa pero sobre todo cualitativa. La historia de cada una de las familias, sobre todo desde una perspectiva antropológica y sociológica, ha sido un pilar básico para sacar adelante esta obra, en la que se incluyen biografías de distintos represaliados. De este modo, se quiere mostrar no sólo un número, que ya de por sí tiene una importancia muy significativa en el contexto de la represión de la posguerra, sino también las personas detrás de ese número. "El calor de estos testimonios contrasta con la frialdad de la mecánica del terror", explica Julián López.

La mujer en el vídeo es Petra Robles, una mujer que falleció pocos días después de la presentación del libro en Ciudad Real y que buscó durante toda su vida el cuerpo de su padre. Como ella, son cientos las mujeres que son recordadas en el libro, no sólo como familiares de las víctimas, sino como represaliadas. "Les cortaron el pelo a las mujeres y colgaron los pelos de ellas en los árboles; en los árboles de la placeta colgaban el pelo; les cortaban el pelo, hacían una coleta y la colgaban en las ramas de los árboles; criminales…", recuerda Petra acerca de las mujeres de su pueblo, Alhambra.

La relación forjada entre los investigadores y la historia de las familias es más que evidente en 'Para hacerte saber mil cosas nuevas'. Una de las autoras, María García Alonso, escribe así acerca de Francisca Martín-Grande Portales: "La existencia de Paca había transcurrido bajo sospecha desde que los dos Lorenzos de su vida —su padre y su esposo— fueran detenidos, nada más terminar la guerra. Su padre moriría fusilado el 25 de octubre del 40". En una de las cartas de Paca, de hecho, se puede leer "para hacerte saber mil cosas nuevas"; se dirigía a su marido, Lorenzo: "Lorenzo mis humildes letras son para comunicarte mi estado y para hacerte saber mil cosas nuevas. Mira, tú lo que debes tener es mucho cuidao".

Cifras para no olvidar

Extraído de 'Para hacerte saber mil cosas nuevas' MAPAS DE MEMORIA

La investigación de 'Mapas de Memoria' ha clasificado a los muertos en cinco categorías: por un lado, los asesinados, las víctimas principalmente de los primeros días de la posguerra; los fallecidos por cumplimiento de sentencia y que fueron fusilados o sufrieron el garrote vil; los que murieron en prisión; los que lo hicieron en emboscadas contra guerrilleros y otras muertes. Así, según los resultados, un total de 2.795 ciudadrealeños murieron por fusilamiento, 766 en prisión, 125 por asesinato extrajudicial y 104 en campos de exterminio. En menor medida, Por emboscada (76) o por garrote vil (13), y por otras causas un total de 31. Sin embargo, en el libro también se advierte de que los números ofrecidos no son completos, ya que han identificado muertes violentas que "no se inscribieron como tales en los registros o que directamente no se registraron", y esto en el primer mes de la represión.

El libro 'Para hacerte saber mil cosas nuevas' ha sido editado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y puede adquirirse en la librería Traficantes de Sueños de Madrid, en las librerías Serendipia, #LibreriaLitec y La Madriguera en Ciudad Real, y también en las librerías La Mancha, Capri y Athenea Papelería-Librería de Puertollano.