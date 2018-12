Los trabajadores de la biblioteca de Albacete desmienten cualquier diálogo con la Junta

Los trabajadores de la biblioteca pública ‘San José de Calasanz’ de Albacete se han concentrado este lunes ante la Delegación provincial de la Junta, en la Casa Perona, donde han registrado una carta de respuesta a las recientes declaraciones del consejero de Hacienda y Administraciones públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, sobre el conflicto laboral en el que está inmerso el personal de las bibliotecas públicas de la Junta.

En el texto, que han registrado, han dejado claro su “malestar y disconformidad”. De un lado estos trabajadores aseguran que no es cierto “que hayamos ido a la huelga sin haber efectuado nunca ningún tipo de protesta ni reivindicación previa”. Aseguran que uno de los motivos del conflicto, el horario de trabajo, se trató en la mesa sectorial de personal funcionario del 8 de junio de 2017, “donde nuestra queja sobre la escasísima flexibilidad horaria fue radicalmente desatendida”.

En otras ocasiones, dicen, también han manifestado sus reivindicaciones ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y presentado escritos en mesas técnicas por parte de los sindicatos, "obviamente sin resultado alguno".

Desmienten también que se esté produciendo diálogo entre los representantes de los trabajadores y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes; sí hubo unos primeros contactos en los que pareció posible el acuerdo, “pero fueron cortados de raíz, no sabemos si precisamente a instancias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas”, explica esta carta.

En el escrito, los trabajadores de la biblioteca albaceteña también detallan que la pérdida de puestos de trabajo en bibliotecas ha sido muy relevante en los últimos años. “Se ha reducido la plantilla en un 33% en algunas bibliotecas”, a lo que hay que añadir que durante años no se han cubierto las bajas, ni siquiera las de larga duración (en este aspecto también había un compromiso de la Administración que no se está cumpliendo). “En todo este tiempo los servicios que ofrecemos a los ciudadanos no sólo no se han mantenido, sino que en algunos casos han aumentado, a costa del trabajo y la dedicación de quienes entendemos la biblioteca pública como un servicio básico de la comunidad y pensamos que no merecemos el trato recibido por parte de la Administración”, añaden.

Albacete, la primera en responder

Los trabajadores de la biblioteca de la ciudad de Albacete se han adelantado al resto de sus compañeros en otros puntos de la región a la hora de responder a Ruiz Molina. Según Carmen Juste, secretaria general de CCOO en Albacete, se debe a que “tenían prevista una concentración como todos los miércoles a las puertas de la biblioteca pero en la última asamblea que tuvimos la semana pasada decidieron que no tenía sentido sino que tenían que dar una respuesta clara”, como así ha sucedido hoy.

El conflicto entre los trabajadores de las bibliotecas de la región y el Ejecutivo Autonómico se ha visibilizado en los últimos meses pero viene de tiempo atrás. “Desde hace dos años y medio, cuando se pasó nuevamente la jornada de 35 horas (semanales) a las 37,5 horas y media”, dice Juste, que asegura que a lo largo de este tiempo “la respuesta de la administración es cerrar el conflicto sin solución”.