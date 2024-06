El alcalde de Elche del PP culpa a la izquierda de hacerle un “ataque homófobo” pero rechaza condenar las agresiones al colectivo LGTBI

“Pablo ¿Aurora sabe lo tuyo?”. Este es el escrito que llevaban las pegatinas que ha denunciado el alcalde de Elche como un ataque homófobo y del que ha culpado a la izquierda. Pablo, es Pablo Ruz, el alcalde del PP, Aurora su socia de gobierno Aurora Rodil, de Vox, y lo 'suyo' la homosexualidad. Un argumento usado por el primer edil de la ciudad para rechazar precisamente una moción de Compromís de condena a las agresiones al colectivo LGTBI.

Durante su intervención en el pleno Ruz ha afirmado que “llevo un mes aguantando ataques homófobos a mi persona por las calles de Elche. Pegatinas que suman más de mil recogidas ya por los servicios de limpieza y por de la policía. A mi, porque no hago lo que ustedes dicen, como ustedes dicen, cuando ustedes dicen y donde ustedes dicen. Porque si no se coloca la bandera en el balcón central [del Ayuntamiento de Elche] ya no vale. Porque si no se dice, no se hace o no se exhibe lo que uno es, lo que uno deja de ser, lo que uno ama o deja de amar ya no vale. Porque si uno no lleva la pegatina puesta, ya no vale”.

Así ha atacado directamente a la oposición de izquierdas afirmando que “como el atacado es de derechas, ¿ya no vale?, pues mire, no. Detrás de estos ataques al alcalde de Elche no están los 'fachas' de la ciudad de Elche, detrás de los ataques de la ciudad de Elche están entidades de la izquierda de Elche”. Pablo Ruz también afeó al portavoz socialista, Héctor Díez, que calificara de “cuatro pegatinas” esta acción, y le advirtió que “esto lo tendrán que explicar ustedes”.

Respuesta de la oposición

Pero Héctor Díez (PSPV) ha querido incidir en el asunto y ha condenado “de forma tajante” estos ataques, pero recordando “que le ha ocurrido alcalde y a cualquier persona”. Por ello ha insistido en que las políticas contra las agresiones de lgtbifobia “son fundamentales para parar esta lacra que existe contra las personas LGTBIQ+ y lo que no se entiende es que el alcalde vote en contra de, precisamente, la moción que se estaba debatiendo que promovía la condena de los ataques de homofobia y abogaba por la educación como pilar fundamental para que no avance en la sociedad este tipo de ataques totalmente deleznables”.

Pero Díez ha recordado a Ruz también que, en el pleno de 27 de septiembre de 2021, el PSPV presentó una moción contra la lgtbifobia “y Pablo Ruz votó a favor, Vox en contra. ¿Qué ha pasado desde ese día a hoy? Quizá es que gobierna con Vox y se ha mimetizado con la ultraderecha”.

Respecto a la expresión de “cuatro pegatinas” ha asegurado que fue “sin pretensión de menospreciar absolutamente ningún acto homófobo, al contrario”, pero añadía que esta expresión se ha producido en un contexto en el que “la tónica de los últimos meses por parte del PP y de VOX ha sido la del insulto” y ha señalado descalificaciones usadas por el PP como “carroñeros”, “traidores”, “filoetarras”, “sinvergüenzas”, “gandules”, “corruptos”, “cómplices de los violadores”, “puteros” y “cocainómanos”.

Desde Compromís Esther Díez afirmaba que “me parece una barbaridad que PP y Vox votaran en contra de la moción”, a la vez que recordaban que en el mismo pleno condenaron y rechazaron el ataque homófobo. A continuación señalaba la portavoz de la formación valencianista que “el señor Ruz se está equivocando de enemigo, quien puede ser su enemigo son sus socios, sus compañeros de gobierno que precisamente, lo que defienden es tirar los derechos LGTBI a la basura, y el mismo se convirtió en su propio enemigo en el momento en el que votaba