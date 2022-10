El autor del mural póstumo de Josep Renau da un ultimátum a la Generalitat Valenciana y abre una web divulgativa

Javier Parra, secretario general del Partido Comunista del País Valenciano (PCPV) y autor de un mural inédito de Josep Renau (València, 1907 - Berlín Este, 1982), se ha hartado del poco interés de la Generalitat Valenciana con la obra póstuma. Parra materializó por su cuenta y riesgo, con autorización de la Fundación Josep Renau y sin ningún tipo de subvención, el mural titulado El futuro trabajador del comunismo, una pieza encargada en 1969 al artista valenciano (y posteriormente rechazada) por las autoridades de la República Democrática de Alemania (RDA).

El autor de la enorme obra, de 32 metros cuadrados, pretendía ofrecer gratuitamente el mural a cualquier institución pública valenciana para que la ciudad natal del artista contara con una pieza de Josep Renau. Tras el desinterés inicial de la Generalitat Valenciana, Javier Parra se reunió en julio con la consellera de Educación y Cultura, Raquel Tamarit, quien le emplazó a volver a encontrarse después del verano. A pesar de las buenas perspectivas, pasado el mes de septiembre, el autor del mural póstumo se ha cansado de esperar y ha dado un ultimátum al Ejecutivo autonómico.

En una carta remitida a la responsable autonómica de Cultura, Parra lamenta no haber recibido ninguna comunicación desde el primer encuentro. “Entiendo que no es de interés de la Generalitat el proyecto, por lo que debo reconsiderar mi propuesta de cesión sin coste, dado que mi buena voluntad hacia ustedes y el trabajo de años para poner en valor la obra de un artista valenciano como Josep Renau no ha sido correspondida al menos con la consideración y el respeto que esperaba”, reza el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. El departamento de Cultura señala a este diario que la conselleria ofrecerá “posibles lugares” para la instalación del mural.

“Por supuesto, soy consciente de que las instituciones no tienen ninguna obligación de atender mi ofrecimiento, pero sí de cumplir su palabra”, agrega la carta. Javier Parra, discípulo ideológico y artístico de Renau, ha dado una fecha límite a la Generalitat Valenciana para ceder el mural. “Si antes del 12 de octubre, fecha del 40 aniversario del fallecimiento del genial artista valenciano, en memoria y reconocimiento del cual fue finalizado este proyecto, no existe una propuesta en firme por su parte, concluirá la citada oferta de cesión sin coste a las instituciones valencianas y se comenzará la exploración de otras vías para su exposición en Valencia, ciudad del artista, así como en otras ciudades”.

Parra, secretario general del PCPV (un partido integrado formalmente en Esquerra Unida y, por tanto, en Unides Podem, aunque con un posicionamiento interno muy crítico) lamenta el desinterés de la Generalitat Valenciana, gobernada desde 2015 por el Pacte del Botànic formado por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, hacia la obra póstuma de Renau, un autor ampliamente reconocido y con un papel muy relevante en la evacuación del tesoro artístico español durante la Guerra Civil.

“Aprovecho para recordarles”, abunda la carta remitida a la consellera Raquel Tamarit, “la deuda que las instituciones públicas valencianas tienen con Josep Renau, con su figura, su obra y su pensamiento”. También alude a la “generosidad hacia este país y hacia el pueblo valenciano” de Josep Renau, exiliado tras la contienda en México y la RDA. “Confío en que más pronto que tarde algún gobierno será capaz de comprender la magnitud y la trascendencia de Renau y sabrá ponerlo en el lugar que merece”, concluye la misiva.

Web divulgativa

Además, coincidiendo con la inminente celebración del 40 aniversario del fallecimiento de Renau, Javier Parra ha puesto en marcha una completa página web divulgativa sobre la obra El futuro trabajador del comunismo, considerada por la artista Marta Hofmann, discípula del muralista valenciano, como una de sus mejores y más estimadas obras de su maestro.

La página web aporta información sobre la obra inédita de Josep Renau y su ejecución póstuma, realizada entre el 11 de enero del 2020 y el 18 de diciembre del 2021, rigurosamente inspirada en la documentación conservada en el Archivo Renau y materializada en un mural de siete metros de alto y 4,5 metros de ancho, pintado con pintura acrílica sobre 15 tableros.

“Desde su finalización, y al igual que durante los años 60, el mural se ha encontrado con todo tipo de dificultades burocráticas para ver la luz en la ciudad natal del artista”, lamenta uno de los apartados de la web.