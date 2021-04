La Comunitat Valenciana amplía el horario de la hostelería y del comercio hasta las 22.00 horas

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ha comparecido este jueves tras la reunión de la mesa interdepartamental a la que también han asistido la vicepresidenta, Mónica Oltra, el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau y la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, entre otros miembros del ejecutivo, para decidir cómo se avanzará en las próximas semanas en la desescalada prudente que emprendió la Comunitat Valenciana el pasado 28 de febrero tras una trágica tercera ola.

El jefe del Consell ha anunciado que desde este lunes 26 de abril hasta el 9 de mayo el horario de la hostelería se amplía hasta las 22.00 horas con las mismas condiciones en cuanto a aforo, tanto en el interior de los locales (30%) como en las terrazas (100%). Las mesas podrán albergar como hasta ahora a un máximo de seis comensales.

En el caso de locales de ocio, podrán ejercer si su licencia lo permite, actividades de restauración y hostelería en las mismas condiciones que regulan las actividades de ocio y hostelería.

Puig ha comentado que el horario comercial también se prolonga hasta las 22.00 horas. Además, las actividades culturales en espacios cerrados (cines, teatros, etc) aumentan su aforo del 50% al 75% y las ceremonias y celebraciones del 30% al 50%. En cunto a las reuniones en el ámbito privado se mantienen las restricciones con un máximo de dos núcleos de convivientes.

También se mantiene la prohibición de celebraciones populares, desfiles o espectáculos itinerantes. Sin embargo, los eventos que puedan implicar aglomeración de personas se realizarán con las siguientes medidas: en interiores un 75% de aforo y 500 personas de máximo; en exteriores un 75% de aforo y máximo 1.000 personas.

En este sentido, se pueden establecer cuatro sectores con servicios de baño, entrada y salida y hostelería diferenciados con 500 personas por sector con las siguientes condiciones: distancia entre asientos de 1,5 metros, entradas y salidas escalonadas, ni alimentos ni bebidas (excepto agua) fuera de la zona de restauración y no se puede fumar ni usar dispositivos electrónicos de inhalación o similares.

Según ha explicado el presidente, hasta el 9 de mayo se mantiene el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas y el cierre perimetral. A partir de ese momento, al decaer el estado de alarma, la idea es que el cierre perimetral dejará de ser efectivo y el toque de queda podría modificarse: "De aquí a 15 días evaluaremos la situación y si la situación cambia estas previsiones también podrían cambiar", ha dicho.

El jefe del ejecutivo valenciano ha insistido en que "no puede haber ninguna relajación, el virus aún está ahí y hasta que no haya una inmunidad masiva como consecuencia del avance de la vacunación no nos podemos relajar".

Puig ya avanzó recientemente que ante la buena situación epidemiológica que atraviesa la Comunitat Valenciana se podrían "flexibilizar en algunas de las cuestiones", pero sin entrar "en un cambio disruptivo, no se puede producir porque ha hecho falta mucho sacrificio toda la sociedad valenciana para que ahora se pueda dilapidar".

La incidencia acumulada sigue controlada en el territorio valenciano sin que los efectos de los festivos de Semana Santa hayan supuesto un notable incremento en la afección del SARS-CoV-2. Así, la tasa de contagio, apenas ha subido en la última jornada y se mantiene en 40,10 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días (el miércoles era de 40,02), mientras que la media española es de 232,51. A siete días, en la Comunitat Valenciana la incidencia es de 19,67 mientras que en el conjunto de España se sitúa en 108,82.

En las horas se han registrado seis muertes por COVID-19 (7.276 en total desde el comienzo de la pandemia y se han notificado 222 casos nuevos confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización (40 más que hace 24 horas), que sitúan la cifra total de positivos en 388.992.