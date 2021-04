Un diálogo para reflexionar sobre filosofía, feminismo y “sujetos inesperados”

La filosofía es experta en hacer preguntas, debatir, dialogar. Pero, ¿quién ha planteado históricamente esas preguntas? ¿Hacia qué personas estaban dirigidas? ¿Cuál es el sujeto de la filosofía? ¿Podía Platón ser feminista? El libro Un sujeto inesperado. Diálogo sobre filosofía y feminismo, escrito a cuatro manos por Maite Larrauri y Francisco Caballero, viene a poner sobre la mesa más cuestiones sobre el asunto. Publicado por la editorial Los Libros de Fronterad, sus autores invitan a reflexionar sobre quién es el sujeto de los textos filosóficos, su uso argumentativo y “acerca de lo que se esconde”.

Los autores Maite Larrauri y Francisco Caballero son catedráticos de Filosofía de educación secundaria. Docentes entusiastas, ahora jubilados, suman años y años de experiencia en las aulas. Ambos han compaginado su vida como profesores en centros públicos con la publicación de diversos trabajos relacionados con la didáctica y la filosofía. La amistad les impulsó definitivamente para colaborar en este proyecto conjunto que está escrito simulando una conversación entre ambos.

“El diálogo hace ver que la cuestión es la pregunta”, explica Caballero. Y fue precisamente una pregunta, en este caso formulada por dos alumnas de Maite Larrauri, la que motivó la escritura del libro. Larrauri cuenta que, al terminar una clase sobre Jean-Paul Sartre, dos alumnas le consultaron, allá por el año 1983, cómo tenían que leer los textos del filósofo parisino. “Me preguntaron si Sartre se dirigía a ellas o a los varones y, también, porqué Sartre empleaba únicamente el término 'hombre' en todos sus textos”, recuerda la filósofa y escritora. Sobre la respuesta a esta pregunta, replicada en infinitas aulas y contextos, la profesora cuenta que siempre resulta ser una contestación “muy decepcionante”: “Les dije que los libros de filosofía están escritos con el hombre como un ser universal”.

Según Caballero, esa forma “neutra” adoptada para hablar de un “sujeto universal”, utilizada en la Grecia de Protágoras, pero también en la actualidad, “oculta una visión masculina”. “La filosofía no estaba escrita pensando en las mujeres. En general, la Historia de la Filosofía, igual que la Historia de la cultura europea, es misógina, pero ese no es el objeto del libro porque se acabaría enseguida”, expresa el autor. Sobre su participación como varón en un libro sobre feminismo, explica que le consultó a su compañera si “pensaba que, como varón, podía aportar”: “Los varones tenemos una experiencia vital distinta y podemos más o menos entender cómo se sienten las mujeres y colaborar en sus luchas, pero no dejamos de ser otro”.

En este sentido, ambos autores defienden en su libro conjunto que el feminismo es “más que una teoría, es sentido común”. Así, afirman que “se hace común tanto para hombres como para mujeres” y coinciden en que “un buen hombre es aquel que reconoce que las luchas del feminismo han cambiado el mundo” y, también, aquel que admite la existencia de las agresiones sexuales o el que “adopta la mirada que le permite decir que eso es acoso”. Por ello, invitan a los hombres a “mirarse en el espejo puesto por las feministas” y reconocer los “gestos vejatorios”.

Este libro recién publicado incluye también intervenciones sobre si se deberían retirar o no los textos misóginos, si realmente existe un (único) sentido común, si la sensibilidad se puede poner al servicio del juicio o sobre la separación cuerpo-mente, entre otras temáticas. Y la filósofa Larrauri incluye un último objetivo: “¿Qué le hubiera contestado yo ahora a mis alumnas? ¿Cómo deberíamos orientar las clases de filosofía para que fuera posible algo más que la denuncia de un discurso misógino? ¿Cómo incluimos a las alumnas como sujetas del juicio moral? El libro está dedicado a todas ellas”.