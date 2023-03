L’exposició ‘Sorolla. Orígens’ arriba al Museu de Belles Arts de València

El Museu de Belles Arts de València (MuBAV) presenta l'exposició temporal ‘Sorolla. Orígens’, que explora el camí que va conduir al valencià Joaquim Sorolla Bastida a convertir-se en el pintor de major èxit nacional i internacional de l’Espanya d’entre segles.

Una exposició necessària, que dona llum i veritat sobre els inicis del pintor en la seua València natal, sobre la seua formació a les Escoles d’Artesans i en la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, que ens parla d’un jove que compagina les classes de dibuix amb el treball en el taller de manyaneria del seu oncle Josep i que va obrint-se camí cap a l’èxit amb treball i molt esforç.

Organitzada en col·laboració amb el Museu Sorolla de Madrid, ‘Sorolla. Orígens’ és la primera de les exposicions que el Museu de Belles Arts de València dedica al mestre valencià de la llum i el Mediterrani amb motiu del centenari de la seua mort.

La mostra, que ha sigut comissariada per Luis Alberto Pérez Velarde, conservador del Museu Sorolla, es compon de 103 obres (56 pintures, 6 dibuixos, 1 orla, 2 aquarel·les, 30 fotografies, 1 medalla, 1 taulell i 6 documents), procedents d’institucions com el Museu Sorolla, el Museu de Belles Arts de València, la Diputació de València, les Escoles d’Artesans de València, el Museu d’Història de Madrid, la Col·lecció BBVA, la Fundació Bancaixa, la Diputació de Barcelona, el Museu Sant Telmo, o la Col·lecció d’Art Banc Sabadell, entre altres, així com de diferents col·leccions particulars.

Articulada en quatre seccions, ‘Entre València i Madrid’, ‘L’Exposició Regional de 1883’, ‘Els grans premis’ i ‘L’art de retratar’, l’exposició ‘Sorolla. Orígens’ aprofundeix en el Sorolla estudiant, que fa els primers passos en el gran món de l’art i destaca en les seues classes de dibuix, paisatge i anatomia, primer a les Escoles d’Artesans, després en l’Acadèmia de Sant Carles, a València. Ens parla del jove ambiciós que es presenta a les seues primeres exposicions de Belles Arts: a la Regional de València, a la Nacional de Madrid; que còpia en el Museu del Prado al gran Velázquez; que ven les seues primeres obres en els comerços de València i que coneix al gran fotògraf Antoni García Peris. Un camí, el dels seus orígens, que acaba quan guanya la pensió que la Diputació de València li concedeix per a estudiar a Roma, on s’enfrontarà als gegants de l’art clàssic.

‘Sorolla. Orígens’ acaba on s’inicia la carrera que tots coneixem d’ell. Ens revela un «Sorolla abans de Sorolla». És per tant una mostra molt nova, en la qual la majoria de les obres són inèdites per al públic. Una exposició que ens permetrà aprofundir, una mica més, en el coneixement del genial pintor valencià l’any en què es commemora el seu primer centenari.

El director del Museu de Belles Arts de València i comissionat de l’Any Sorolla, Pablo González Tornel, ha indicat que “’Orígens’ és una mostra de l’excel·lent col·laboració entre institucions com el Museu de Belles Arts de València i el Museu Sorolla”. El director ha subratllat que “aquesta mostra posa a la disposició del públic un pintor inèdit: Sorolla abans de ser Sorolla. I ofereix a la societat els primers passos d’un artista que es convertiria en el més famós del seu temps”. Igualment, el comissionat de l’Any Sorolla ha recalcat que “València serà l’epicentre de l’Any Sorolla en 2023 i aquesta és només una de les primeres manifestacions d’un centenari que recorrerà la Comunitat Valenciana fins a arribar a tota la ciutadania”.

Per la seua banda, el comissari de l’exposició, Luis Alberto Pérez Velarde, ha assenyalat que “’Sorolla. Orígens’ naix després d’una investigació molt cuidada en els arxius de València i Madrid en la qual s’han descobert noves obres i noves dades sobre els primers anys de Sorolla, uns anys inicials en els quals no es coneixia quasi res de la vida del pintor valencià”. Peréz Velarde ha afegit que “a través d’aquesta exposició pretenem llançar un nou vessant d’investigació sobre aquests primers anys no tan coneguts de la vida de Sorolla, des de 1878 fins a 1884, amb obres que l’artista realitza des dels 15 anys fins als 21”.