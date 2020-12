El 'regalallibres': set preguntes per a triar un bon llibre que regalar per Nadal

Des de fa alguns anys s'ha produït un boom de tests ràpids -Covid al marge- per a determinar amb quin personatge o producte cultural pot identificar-se una persona segons els seus gustos. La Fundació Full, organitzadora de la Plaça del Llibre, el certamen del llibre en valencià, ha adaptat aquest model per a suggerir de manera original regals i lectures per al pròxim Nadal.

La fundació ha creat un test en la pàgina web de la Plaça del Llibre que a través de la resposta a set preguntes determina un perfil de lector i aporta alguns suggeriments de lectura. Així, plantejant qüestions com l'activitat més repetida durant el confinament, a qui convidaries a prendre una cervesa o de quin tema és més probable que acabes discutint a altes hores de la matinada, la llibreria virtual recomana diversos títols per a regalar o regalar-se. En les recomanacions es troben des de novetats editorials fins a llibres clàssics, siguen aquests de poesia, narrativa o assaig, procedents d'editorials valencianes i en valencià.

La Plaça del Llibre va rebre a prop de 10.000 persones en els seus quatre dies de celebració, del 28 d'octubre a l'1 de novembre, que malgrat la pandèmia van albergar 70 activitats i van oferir 3.000 títols de literatura en valencià.