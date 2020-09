Els sanitaris d'atenció primària arranquen una negociació amb la Generalitat en organitzar un atur de 10 minuts contra la saturació dels centres

El personal sanitari dels centres de salut de la Comunitat Valenciana ha realitzat un atur de 10 minuts aquest dilluns a les 12.00 hores per a visibilitzar el seu malestar per la falta de mitjans i per la saturació que pateix aquest sector de la sanitat com a dic de contenció enfront del coronavirus, pel fet que als seus habituals serveis s'han sumat les tasques de detecció de nous focus i rastreig de contactes de pacients contagiats.

El Fòrum de Metges d'Atenció Primària (FOMAP) de la Comunitat Valenciana ha convocat la mobilització, que també ha estat secundada pel Sindicat Mèdic (CESM).

Davant aquesta situació, la Conselleria de Sanitat ha convocat al col·lectiu a una reunió que tindrà lloc aquest dimarts. La falta de mitjans per a atendre els pacients per telèfon, davant l'absència d'atenció presencial excepte per als casos que així ho requerisquen, és un dels principals problemes que pateixen els centres de salut i serà una de les reivindicacions en la trobada d'aquest dimarts amb els responsables de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va reconéixer dijous passat que hi havia problemes en aquest sentit i va anunciar la contractació de 241 auxiliars administratius per a millorar l'atenció telefònica en els centres de salut. Aquest cap de setmana, ha sigut nomenada nova comissionada per al reforç d'atenció primària María José Lloria, fins ara directora d'infermeria de l'hospital La Fe, a València.