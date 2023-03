Juan Roig defiende a los “empresarios honrados”: “Tener beneficios es bueno. En España parece que queramos ocultarlo”

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha comparecido este martes para dar cuenta de los resultados de la cadena valenciana de supermercados en 2022, y sus primeras palabras han sido para hacer un alegato en defensa de los empresarios –a raíz de las críticas recibidas en las últimas semanas desde algunos sectores, como ha sucedido en Podemos– en un momento que ha calificado de “complicado, con mucha confusión”.

Roig, como “referente empresarial” en España, ha defendido que los empresarios son quienes generan “riqueza en el país”, para añadir posteriormente: “El bienestar de una sociedad dependerá del número de empresarios honrados que exista, y cuanto mayor sea el beneficio compartido, será mejor para el conjunto de la sociedad”. “Tener beneficios es una cosa muy buena, y en España parece que queramos ocultarlo”, ha dicho.

También ha querido dar su punto de vista sobre lo que es una empresa, que ha definido como “el conjunto del cliente, el trabajador, el proveedor, la sociedad y el capital”. “La empresa no es sinónimo de capital”, ha dicho el presidente de Mercadona, quien ha insistido en que es necesario “satisfacer equilibradamente” a los cinco actores que forman parte, según ha explicado, de la empresa, “y eso cuesta mucho”.

El empresario valenciano también se ha preguntado retóricamente si tener beneficios es bueno o es malo, “a ver si va a ser malo...”. “Tener beneficios es indispensable, pero si tu principal propósito es ganar dinero, eso no es saludable”, ha sentenciado Juan Roig, quien ha insistido en que es necesario compartir esos beneficios con los trabajadores, proveedores, la sociedad y los accionistas: “Si no hay beneficios, no se pueden mantener y actualizar los activos, ni expandir la empresa, y todo eso hay que transmitirlo a la sociedad, porque cuanto más dinero ganas, más impuestos aportas, mejores sueldos pagas, más inviertes y más repercutes en los accionistas”.

El objetivo de una empresa, ha sentenciado, “no es maximizar beneficios, sino compartir. Si todo esto pasa, se generan beneficios para todos”.

Juan Roig también ha respondido directamente, a preguntas de los periodistas, sobre las críticas recibidas desde sectores como Podemos y sobre si se siente un “capitalista despiadado”: “Nosotros hablamos de hechos; de qué somos y qué hemos hecho. A quienes no opinan lo mismo, les respeto pero no lo comparto”.