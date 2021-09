Mollà afirma que la ampliación del Puerto de València acabará siendo revisada por la UE

La consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha afirmado que la ampliación del Puerto de València acabará siendo revisada por la Unión Europea. Para ello ha especificado que será necesario esperar a que la Autoridad Portuaria de València presente un anteproyecto de la reforma del puerto para que la UE se pronuncie sobre la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA).

Después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se declarara no competente sobre el asunto, este organismo ha recibido las críticas de Mollà que asegura que se impusieron "criterios políticos al margen de los criterios racionales y las directrices europeas". No obstante, la consellera destaca que el representante de la Comisión Europea "expuso que en esta fase del proyecto no tienen todos los elementos para poder considerar si se está vulnerando la directiva europea o no", ya que el propio presidente de la Autoridad Portuaria de València, Aurelio Martínez, reconoció que el proyecto final no lo tienen y por tanto ese será momento en el que parece ser que la UE estaría dispuesta a pronunciarse.

Ante esta situación, Mireia Mollà ha afirmado que "nada más que tenemos que esperar porque efectivamente en el momento que haya una propuesta definitiva, conforme a los parámetros en los que se han planteado hasta ahora los anteproyectos, obviamente tendrá que pasar por una DIA nueva esa modificación porque entendemos que la jurisprudencia y la legalidad autonómica estatal y europea lo van a exigir".

Mollà ha insistido en calificar de "decepcionante" que en la Comisión de Peticiones "se impusiera un criterio político por encima del técnico y el racional y el ambiental sobre todo". No obstante, aseguró: "Viendo los episodios del Mar Menor y los problemas del Delta del Ebro, me parece que Europa, con esta Agenda Verde Europea, con estos fondos que van a sostenibilidad, no va a permitirse el lujo de crear un colapso ambiental en el lago de agua dulce más grande de España y uno de los más importantes de Europa". "No se lo podría permitir porque, si no, entonces estaríamos no ante una Agenda Verde Europea, sino ante la gran mentira europea", concluyó.