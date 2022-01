Compromís plantea acuerdos al margen del decreto de la reforma laboral para mejorar las condiciones de los trabajadores. La coalición valencianista baraja una abstención o el voto favorable en la votación de la próxima semana para no hacer "trastabillar" el proyecto de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El pasado diciembre la representante de Unidas Podemos presentaba un documento fruto del pacto con la patronal y los sindicatos mayoritarios para modificar aspectos clave de la reforma laboral que aprobó el PP con mayoría absoluta. El decreto aprobado por el Gobierno aún debe ratificarse en el Congreso de los Diputados, una votación para la que el Ejecutivo aún no cuenta con los apoyos necesarios.

Los socios de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ven con desconfianza el pacto con la CEOE y consideran que se aleja del espíritu de la derogación de la reforma prometida. No obstante, formaciones como Compromís abogan por dejar avanzar este primer acuerdo como base para otras mejoras. "No todo termina el jueves que viene, queda legisatura para seguir avanzando", apuntaba este martes el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.

El representante valencianista avanzaba que no votará en contra de la reforma para no hacerla "trastabillar", pero condiciona su voto favorable a que se incorporen otras mejoras al decreto antes del jueves. "Creemos que hay capacidad de avanzar", ha insistido Baldoví, señalando algunos aspectos como cambiar las condiciones de despido y de indemnizaciones o modificar el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para que no haya una modificación unilateral de las condiciones contractuales por parte de la empresa. La coalición apunta a otras vías al margen de este decreto, como la modificación de convenios y otras normas y la asunción de compromisos para facilitar la reforma.

Otro escenario que barajan las formaciones minoritarias es aprobar el decreto pero solicitar su tramitación como proposición de ley. Esto abre la vía parlamentaria para debatir los aspectos más conflictivos y deja a todas las formaciones la posibilidad de plantear enmiendas al texto legal, abriendo el margen de negociación y provocando la exposición pública de todos los argumentos sobre la reforma.