Una llamada feminista a quemar el patriarcado recorre València

"No vales para nada". "Eres una puta". "Eres una cualquiera". "No sé ni por qué estoy contigo". "Solo hablan contigo porque quieren follarte". "Te la estás ganando". "Soy celoso porque te quiero". "No volverá a pasar". Las frases que a diario escuchan miles de mujeres en el mundo han quedado reducidas a cenizas este martes en Valencia.

Los movimientos feministas valencianos han hecho una llamada a "quemar el patriarcado" que ha sido secundada por un millar de personas en el corazón de la ciudad. El descubrimiento de uno de los cuerpos de las niñas secuestradas por su padre en Tenerife ha provocado una ola de "rabia" social, que ha ido agravándose a medida que las sospechas sobre casos de violencia machista se han ido confirmando. En los seis meses de 2021 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 31 mujeres en España y gran parte de las agresiones conocidas se han producido al finalizar el estado de alarma, lo que ha generado una alerta en el movimiento feminista.

La concentración ha recorrido las calles comerciales de la ciudad y ha finalizado en la Plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto y la quema de los mensajes. "Si un día no vuelvo, quemadlo todo", rezaba una pancarta en la última concentración en la capital valenciana. "La ciudadanía tiene que entender que la violencia machista es un problema real", señala una de las asistentes.

El manifiesto reclama una justicia especializada con un turno de oficio para atender la violencia machista e intensificar la lucha contra la violencia vicaria -la que ejercen los padres contra los hijos para hacer sufrir al otro progenitor-, así como considerar las políticas de igualdad una prioridad. "Hay que romper el silencio", es el clamor que resuena tras la pandemia que ha borrado las denuncias de los juzgados.