El 34,6% de les empreses culturals valencianes han perdut quasi tots els ingressos durant la pandèmia

El 34,6% de les empreses valencianes del sector cultural han demanat més de tres quarts dels seus ingressos en el trimestre d’abril a juny del 2020, durant l’inici de la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19. És una de les dades de l’enquesta feta per a l’Anuari cultural valencià 2020, coeditat per la Institució Alfons el *Magnànim i Eina Cultural. Raúl Abeledo, professor i director acadèmic de l’Observatori Cultural de la Universitat de València, adverteix que l’impacte de la crisi econòmica i de les polítiques d’austeritat, a més de la pandèmia, han suposat un colp ben dur per a les organitzacions i els agents culturals valencians.

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València ha celebrat un seminari sobre ‘Cultura i mitjans de comunicació: un binomi imprescindible per a la nostra salut democràtica’. En la sessió s’ha presentat l’Anuari Cultural Valencià 2020, a més d’una taula redona amb periodistes valencians destacats al voltant del tema ‘Periodisme + cultura: situació actual de l’ofici i claus de futur’. El seminari, presentat per la vicerectora de Cultura i Esport, Ester Alba, ha sigut moderat pel professor Raúl Abeledo.

L’estudi ha sigut coordinat pel periodista José Manuel Rambla, que s’ha encarregat de donar-lo a conéixer en la primera part de l’acte en La Nau. En l’Anuari, periodistes, gestors culturals i acadèmics especialistes en cultura des de diferents perspectives i àmbits de coneixement analitzen la situació d’un sector que ja estava precaritzat abans de l’esclat de la pandèmia de la COVID-19, i que està resultant un dels més assotats per la crisi sanitària si tenim en compte les xifres econòmiques i laborals que inclou la recerca.

L’acte també ha tractat fenòmens com la precarietat, l’autocensura, la mercantilització o les notícies falsejades que guanyen cada vegada més terreny i amenacen la bona salut democràtica. En la segona taula de debat han participat professionals del periodisme cultural com Eduardo Guillot, director artístic de Mostra de València-Cinema del Mediterrani; Magda Ruiz Brox, periodista de la Universitat de València; Iván López, gestor i consultor cultural freelance, i Carme Ripollés, fotoperiodista i col·laboradora d’elDiario.es.

L’Observatori Cultural de la Universitat de València, que depén del Servei de Cultura Universitària, va ser creat al final del 2019 a iniciativa del Vicerectorat de Cultura i Esport, i amb el suport de la Fundació General de la UV. El seu objectiu fonamental és el foment de la creació cultural des d’una perspectiva crítica, col·lectiva i oberta, i el desenvolupament d’un programa d’anàlisi de l’activitat cultural, dinamització de públics i impuls de la participació.