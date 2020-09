El 99,93 % dels grups d’alumnes Infantil, Primària i Secundària finalitzen sense incidències la primera setmana del curs

La primera setmana del curs 2020-2021, en la qual l’alumnat s’ha incorporat de manera progressiva a les aules entre el 7 i l’11 de setembre, s’ha viscut amb normalitat en el 99,93 % dels 47.000 grups d’alumnes dels 1.845 centres educatius valencians.

El 99,4 % dels 1.845 dels centres educatius que conformen el sistema educatiu valencià han finalitzat la primera setmana del curs sense cap aula parcialment o totalment confinada. Només 12 centres educatius valencians finalitzen la primera setmana de classe amb confinament d’alumnat determinat per les autoritats sanitàries.

Dels vora 47.000 grups que tenen els centres educatius sostinguts amb fons públics, el 99,93 % ha seguit les classes presencials sense que s’haja presentat cap incidència. Les autoritats sanitàries han determinat el confinament de tot l’alumnat o part d’aquest en només 32 classes de 12 centres educatius al final de la setmana passada, que han passat a la modalitat d’ensenyament a distància.

El 99,5 % dels 638 centres educatius de les comarques d’Alacant no té cap grup confinat. Hi ha 3 centres educatius alacantins que tenen alumnes confinats de 4 grups.

A les comarques de Castelló el 98,8 % dels 249 dels centres educatius no tenen cap grup confinat. En aquest cas són alumnes de 15 grups de 3 centres els que s’han hagut de confinar.

A les comarques de València el 99,4 % dels 958 centres educatius sostinguts amb fons públics no tenen cap grup escolar confinat. Hi ha 13 grups que tenen alumnes confinats i pertanyen a 6 centres educatius.

Digitalització i ensenyament a distància

Els alumnes que han estat confinats han passat progressivament a l’ensenyament a distància amb l’activació del pla ‘MULAN 21’ en els seus casos.

Cal recordar que el pla ‘MULAN’ disposa de diferents eines de treball telemàtic conformades per ‘Web Família’, ‘AULES’ i el servei de videoconferències ‘WebEx’.

Educació de la Generalitat ha adquirit ja prop de 45.000 llicències d’aules virtuals ‘WebEx’ per a fer videoconferències en directe. Entre les llicències de videoconferències segures adquirides ja estan comptabilitzades les activacions del professorat substitut del personal docent de baixa. En el cas d’Infantil i Primària, com que la llicència és una per aula, no cal cap canvi, mentre que en Secundària, al professorat interí que entre a treballar per a cobrir una baixa per incapacitat temporal, se li adjudicarà una llicència ‘WebEx’ mentre dure la substitució perquè cree la seua pròpia aula virtual.

Per a passar a la formació a distància, el professorat disposa de l’assessorament de la persona coordinadora TIC del seu centre educatiu. A més, en la web del pla ‘MULAN 21’ s’està incorporant material d’ajuda i també es disposa d’un telèfon d’assistència tècnica.