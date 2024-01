Absolt l’exalcalde del PP de Sant Antoni de Benaixeve: els fets estan prescrits i no constitueixen delicte

La secció cinquena de l’Audiència Provincial de València ha absolt l’exalcalde popular de Sant Antoni de Benaixeve, Eugenio Cañizares, del presumpte delicte de prevaricació administrativa. Els fets, a més d’estar prescrits, no constitueixen cap delicte.

El consistori va abonar un total de 146.063,89 euros pels serveis jurídics facturats pel secretari de Canet d’en Berenguer i advocat en exercici, José Antonio Sancho Sempere, també absolt. La sentència considera, tal com argumentaven les defenses, que els fets estan prescrits.

El secretari interventor del consistori, Ismael Asensio, també ha sigut absolt per haver-se incorporat a l’Ajuntament de Sant Antoni de Benaixeve el 1999, més de dos anys després que el consistori acordara contractar José Antonio Sancho. La seua intervenció es va limitar al pagament de les factures a partir del 2007 per uns serveis que van ser “efectivament prestats”.

La Fiscalia sol·licitava nou anys d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec en l’àmbit de l’Administració local per als tres acusats.

El consistori es va constituir el 1997 després d’haver-se segregat de Paterna. Aquest any mateix, el nou ajuntament va encarregar a José Antonio Sancho que s’ocupara de la representació jurídica davant el procés contenciós administratiu impulsat per Paterna contra el decret de la Generalitat Valenciana per a la constitució del nou municipi. La decisió va ser aprovada “de manera unànime” i es va justificar pel fet que Sancho havia tramitat l’expedient de segregació.

Els acusats van explicar durant el judici que es tractava d’una “situació d’urgència i pressa” davant els “centenars de processos judicials” que s’obrien després de la segregació del municipi. “És una explicació perfectament plausible i versemblant”, sosté la sentència. L’Ajuntament, amb “pocs mitjans i acabat de crear”, havia d’“actuar amb urgència” davant els processos heretats i els que pogueren sorgir.

El lletrat no va presentar les factures fins que el 2004 el Tribunal Suprem va liquidar el plet per la segregació. “No s’ha assenyalat quin perjudici s’ha causat a l’Ajuntament de Benaixeve o quin bé jurídic s’ha lesionat”, indica la sentència, que recorda que el pretés delicte de malversació de cabals públics es va retirar per part de l’acusació.

L’exalcalde va defensar durant el judici que Sancho era “el que més experiència tenia i el que menys cobrava”. A més, la quantia de les factures s’ajustava als barems del Col·legi d’Advocats, “i fins i tot per davall”.

“Eren acords adoptats fa més de 20 anys, en sessions municipals públiques, publicitades, per unanimitat dels vocals”, recorda la sentència. També “és obvi” que, des de l’acord inicial del 1997 fins a l’inici de la causa, ha transcorregut més d’una dècada, amb la qual cosa el pretés delicte està prescrit.

A més de la prescripció, la sentència estableix que “no s’observa caràcter delictiu en els fets jutjats”.