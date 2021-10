Així funcionarà la nova targeta de transport metropolità de València: entre 2 i 4 euros i amb opció de carregar títols de Rodalia

L’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) treballa contrarellotge per llançar el mes vinent de gener la nova targeta que permetrà recarregar tots els títols de transport públic, independentment de la modalitat.

Segons han informat a elDiario.es fonts de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que dirigeix Arcadi España, aquest nou suport substituirà l’actual targeta Móbilis, encara que el funcionament i les condicions seran molt semblants.

De fet, els usuaris de la targeta actual sense contacte podran continuar utilitzant-la, i esgotar el total de la seua vida útil, ja que es modifica el sistema informàtic de les màquines validadores perquè lligen els abonaments que fins ara no detectaven.

El nou format estrenarà disseny i nom i la novetat principal serà que s’hi podran carregar abonaments de Rodalia. A més, en el mateix suport es podran incloure títols propis de l’EMT, Metrovalència i Metrobús.

El llançament del nou suport anirà acompanyat d’un nou repartiment per zones, així com de les tarifes. El preu serà el mateix que el de la Móbilis actual, és a dir, 2 euros la genèrica i 4 euros la personalitzada, encara que sobretot en les primeres setmanes la Conselleria té previst fer una campanya de promoció ambiciosa amb descomptes. Culminarà la integració en una segona fase amb la implantació del pagament per ús, tant en l’ATMV com en Renfe Viatgers.

L’origen d’aquesta nova targeta es remunta al 25 d’abril de 2019, quan l’ATMV i Renfe Viatgers van signar un conveni marc l’objecte del qual era, en una primera fase, incorporar els títols de transport de Rodalia de Renfe Viatgers a la targeta Móbilis de l’ATMV i, en una segona, utilitzar-la com a mitjà de pagament i/o títol de transport per a l’accés als serveis de Rodalia del nucli de València.

Després d’una sèrie de reunions tècniques i comercials, així com d’intercanvis d’informació, les parts van decidir no fer la primera fase, que no aportaria res als usuaris, i passar directament a la integració tarifària de Renfe en els títols consorciats, que permetrà utilització de la targeta Móbilis com a títol de transport i mitjà de pagament als trens de Renfe del Nucli de Rodalia de València.

Al final del 2020 es van obrir dues línies de treball, una taula tècnica per a definir especificacions tècniques, desenvolupaments, terminis i una altra en què es negociarien les condicions d’integració i el suport contractual que hi donaria suport.

Els equips tècnics han treballat en les especificacions, s’han iniciat els desenvolupaments i s’estan fent licitacions per a desenvolupaments, que podran estar acabats i operatius des de gener del 2022.