Així s’investiga un incendi forestal: el grup d’agents mediambientals valencians que ha seguit la pista a 10.672 focs compleix 25 anys

L’equip d’agents forestals especialitzat a investigar incendis ha complit 25 anys. Va ser el primer creat a Espanya i un dels més antics d’Europa; entre el 1995 i el 2019 ha seguit la pista de 10.672 incendis forestals en el territori valencià. Els 13 agents mediambientals que formen el Grup Operatiu d’Investigació d’Incendis Forestals (GOIIF), dependent de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, investiguen tots i cadascun dels incendis forestals que es produeixen a la Comunitat Valenciana en les primeres 72 hores des que s’inicia el foc. La llei els cataloga com a policia judicial genèrica i els seus informes són la clau de les investigacions que inicia la Fiscalia.

La majoria dels incendis es deuen a negligències o accidents vinculats a l’activitat humana. La causa número u són les cremes agrícoles, encara que també s’han produït un centenar d’incendis per fumadors, 70 per fogueres i barbacoes, 60 per línies elèctriques, 42 per focs artificials i fins i tot cinc a causa de maniobres militars, segons l’anàlisi de causes d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana per al període 2009-2018 elaborat per la conselleria.

“Aquest 2020 és un any que jo no he conegut en la vida i estic en això 27 anys”, adverteix Asensi Regal, coordinador del GOIIF. L’organisme, que compta amb agents permanents assignats des del 1994, inicia les seues investigacions amb caràcter immediat i en les primeres 72 hores des que s’inicia el foc. Els agents procedeixen a la recollida de dades, principalment el comunicat d’incendi i la lectura meteorològica. A partir d’ací, es duen a terme inspeccions oculars per “reconéixer el territori, la superfície cremada i la geometria perimetral de l’incendi”, explica Regal. La investigació dedueix les diferents trajectòries que les flames deixen sobre el sòl i els materials vegetals.

La metodologia de les evidències físiques permet als investigadors determinar el punt d’inici i el procés d’expansió de les flames. “Quan tenim establida l’àrea en què podem determinar que s’ha iniciat l’incendi, mitjançant indicadors de propagació, esbrinem quines parts dels objectes estan més cremades”, afig el coordinador del GOIIF, que recorda que les condicions ambientals “a peu d’incendi” són fonamentals. Els agents comproven les dades del GPS amb les del visor de l’Institut Cartogràfic de la Generalitat Valenciana i procedeixen a validar els resultats contrastant aquesta informació amb els testimoniatges de les unitats desplegades en la primera línia de combat del foc, així com les imatges preses des de l’helicòpter o per part de veïns.

En l’última fase de la investigació, que analitza el quadre d’indicadors, els agents del GOIIF inspeccionen la zona a la recerca de vestigis i evidències (“alguna punta de cigarret o carbonet d’un tub d’escapament”) que permeten determinar si ha sigut un incendi intencionat, una crema agrícola o un cable d’una línia elèctrica trencat. Tots aquests indicis “ens permetran associar-ho a la possible activitat causant de l’incendi”, explica Regal. “La fase d’esbrinament del causant es du a terme amb tècniques estrictament policials”, afig.

L’informe preliminar del GOIIF, si l’incendi es deu a causes humanes, arriba a la Fiscalia Provincial. Quan en una mateixa investigació participen diversos cossos de les forces i cossos de seguretat, generalment el Seprona de la Guàrdia Civil o la Policia autonòmica, el ministeri fiscal exerceix la supervisió i la coordinació en cada província. La secció de Medi Ambient de la Fiscalia en cada província, que compta amb un fiscal especialitzat en matèria d’incendis forestals, rep tots els atestats i informes dels diferents cossos i porta un “control directe de les diligències” per impulsar i agilitar la tramitació, “i així evita dilacions i diligències innecessàries”.

El 2018, segons l’última memòria disponible de la Fiscalia de la Comunitat Valenciana, es van incoar 161 diligències d’investigació penal per incendis forestals a la província de València i nou a Alacant (de Castelló no dona la xifra exacta, però adverteix que “hi han augmentat”). La memòria del Ministeri Fiscal elogia la tasca dels agents mediambientals, que “compleixen una tasca essencial”, especialment el GOIIF “per la immediatesa de la seua intervenció i la qualitat dels informes tècnics emesos sobre les causes que els provoquen, que se sumen als atestats instruïts per la Guàrdia Civil”.

“La manera d’investigar els incendis forestals fonamentalment té a veure amb l’informe de causes, després en determinats supòsits va acompanyat d’altres informes pericials sobre accelerants de combustió, químics o ADN de les puntes de cigarret”, explica el fiscal coordinador d’incendis forestals de València, que al·ludeix a la dificultat de localitzar dades sobre els titulars de les parcel·les per determinar la responsabilitat civil i al desastrós impacte mediambiental que ocasionen els incendis forestals en matèria de pèrdua d’espècies, contaminació dels aqüífers o emissions d’efecte d’hivernacle.

En els últims anys, els incendis forestals han baixat notablement en el territori valencià (2019 va ser l’any amb menys incendis des de fa 33 estius), a pesar que només 268 municipis valencians del total dels 542 tenen un pla municipal de prevenció d’incendis aprovat. “Enguany ha sigut un any molt bo, però tenim por que l’estiu puga ser perillós, hi ha risc que siga un any roí”, alerta el fiscal coordinador d’incendis forestals de València. “Un incendi se sap com comença, però no com acaba”, adverteix. Sobre l’estiu “és arriscat dir res, perquè s’ha de parlar quan haja passat el bou”, diu el coordinador del GOIIF, Asensi Regal.

Els focs han minvat, segons coincideixen tots dos, perquè cada vegada hi ha menys imprudències. “Hi ha hagut un descens dels incendis, perquè hem formulat moltes denúncies”, defensa el fiscal. La gent s’ho pensa dues vegades a l’hora de cremar restes agrícoles o restolls quan el veí de la parcel·la del costat ha tingut problemes judicials. “Amb més educació i conscienciació, gran part dels incendis serien evitables”, lamenta el coordinador del GOIIF.