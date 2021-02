Antifrau arxiva la investigació a un regidor de Podem a Castelló per un contracte a una consultora d’exdiputats errejonistes

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha arxivat la investigació secreta sobre el contracte menor adjudicat pel regidor de Transició Ecològica de l’Ajuntament de Castelló, Fernando Navarro, a una consultora formada per exdiputats del corrent errejonista de Podem. L’organisme que dirigeix Joan Llinares ha recopilat tota la documentació sobre l’adjudicació i ha dirigit al consistori una sèrie de recomanacions en matèria de contractes menors.

La investigació d’Antifrau es va iniciar per una denúncia sobre el contracte menor per al disseny de l’estratègia per a la rehabilitació sostenible de cases i la transició ecològica a Castelló, per un valor de 17.115 euros, adjudicat a la consultora Ecoperspectivas SL. L’administrador únic de la firma, creada el 9 de gener de 2020, és l’enginyer José Manuel López, exdiputat de Podem en l’Assemblea de Madrid. En la consultora, segons indica la seua pàgina web, també participen altres antics càrrecs del corrent errejonista, com l’economista Alberto Montero, l’enginyer i antropòleg Sergio Pascual i la psicòloga Nagua Alba.

L’AVA, tal com assenyala en la resolució de conclusió de les actuacions, va recaptar tota la documentació sobre el contracte menor, incloent-hi, entre altres, l’informe de l’òrgan de contractació que justifica la necessitat del contracte i les invitacions cursades a altres mercantils, així com les ofertes presentades.

La consultora va obtindre el contracte el 24 de febrer, per tal com la seua oferta era la més ajustada a la memòria que serveix de base a la contractació, “ja que és la que descriu amb més detall la metodologia que emprarà en el disseny de l’estratègia”, segons l’informe d’adjudicació subscrit electrònicament pel director de Serveis Urbans, Infraestructura i Medi Ambient.

Antifrau ha detectat que l’ajuntament va concedir un termini de 72 hores a les empreses convidades al procés de selecció per presentar ofertes, i va sol·licitar únicament una proposta econòmica. Ecoperspectivas SL va ser l’única mercantil que va presentar una oferta tècnica, de nou pàgines. L’adjudicatari va escollir la consultora dels excàrrecs de Podem precisament per aquesta oferta tècnica, que descrivia amb detall la metodologia a emprar-hi.

El consistori va al·legar que les tres mercantils que s’hi van presentar van aportar la mateixa valoració econòmica i “com que no s’establien altres criteris de desempat, sense perdre de vista que es tracta d’un contracte menor, es van utilitzar criteris qualitatius en l’informe tècnic de valoració”. Així doncs, l’oferta d’Ecoperspectivas SL “defineix amb més precisió les faenes a desenvolupar”, amb un servei millor en el termini establit, que la converteix, per tant, en l’oferta “més avantatjosa per als interessos municipals”.

L’agència de lluita contra el frau ha arxivat la investigació, però llança una sèrie de recomanacions a l’Ajuntament de Castelló en matèria de contractes menors. Antifrau recomana al consistori governat per la socialista Amparo Marco que els òrgans de contractació concedisquen un termini prou ampli perquè les mercantils convidades presenten una oferta adaptada a les necessitats municipals, especialment en contractes que suposen una certa dificultat tècnica o que siguen molt específics.

L’AVA també recorda que la decisió de convidar empreses a participar en un procediment contractual “no ha de respondre a decisions polítiques únicament” sinó que ha de basar-se en criteris tècnics de solvència, capacitat i coneixement del mercat per garantir les millors ofertes “en benefici de l’interés general de l’ajuntament”.

La contractació de la consultora dels errejonistes va ser una de les causes col·laterals de la destitució d’Ángela Ballester com a directora general de la conselleria de Rubén Martínez Dalmau. De fet, fonts de Podem a Castelló atribueixen la denúncia davant l’AVA a ‘foc amic’. L’informe contractat a la consultora, de 140 pàgines, està penjat en la pàgina web de l’Ajuntament de Castelló i aborda el diagnòstic i les necessitats de la capital de la Plana, i estableix propostes de plans sectorials per a la rehabilitació sostenible d’habitatges i la transició ecològica.