Antifrau considera que l’acomiadament d’una empleada de la Cambra de Castelló va ser una “represàlia” per haver denunciat un cas de corrupció

“La mesura d’acomiadament, almenys indiciàriament, és la característica d’una represàlia”. Aquesta és la principal conclusió a què arriba l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF) sobre el cessament de la treballadora D.V.R. el 6 de febrer passat després d’haver denunciat el secretari general de la Cambra, Jesús Ramos Estall, per un presumpte cas de corrupció. L’advocada de l’empleada va llegir aquest fragment, d’un informe de 79 pàgines, durant el judici que dimecres passat es va celebrar en el Jutjat Social número 3 de Castelló. La lletrada va sol·licitar que l’acomiadament fora declarat nul i improcedent i va sol·licitar una indemnització de prop de 140.000€ a més de 25.000€ més per haver lesionat el dret a l’honor de la seua clienta, amb prop de 30 anys en la Cambra. Per part seua, Jesús Ramos, acusat i al mateix temps advocat defensor de la presidenta de la institució, Dolores Guillamón, va exigir el desistiment de la demanda.

Tal com ha vingut publicant elDiario.es, D.V.R., exdirectora financera de la Cambra va denunciar Ramos davant la brigada provincial de la policia judicial el 27 de setembre de 2019 després de sentir-se pressionada per aquest per a validar l’adjudicació de 150.000€ del servei d’assessorament jurídic, financer, comptable, fiscal i laboral a l’empresa Adade Castellón SL, els administradors de la qual són Ramos mateix i la seua dona, María Soledad Miravet. La treballadora tingué por de cometre un presumpte il·lícit per contravindre la Llei valenciana d’incompatibilitats i conflictes d’interessos de persones amb càrrecs públics no electes. Així mateix va comunicar aquests fets a l’AVAF, que el 18 d’octubre de 2019 li va atorgar l’estatut de protecció de la persona denunciant.

Ramos, des de juliol del 2016, s’ha embutxacat 348.500€ de la Cambra a través de dues de les seues mercantils. Tot això gràcies al fet que la Conselleria d’Economia Sostenible, òrgan tutelar de les cambres de comerç, ja que són corporacions de dret públic, li permetera treballar tres hores diàries per 60.000€ anuals i completar la seua jornada laboral a través de les seues empreses, que han acabat obtenint les licitacions més quantioses de la Cambra de Castelló.

La denúncia de D.V.R va ser admesa a tràmit pel Jutjat d’Instrucció número 5 de Castelló, que el 24 de gener passat va emetre una interlocutòria per la qual va declarar Ramos i Miravet investigats per prevaricació i corrupció entre particulars. Dies després, el 30 de gener, el Comité Executiu de la Cambra, a instàncies de Ramos, va acordar cessar l’empleada, que en aquell moment estava de baixa. La seua advocada va al·ludir durant el judici a un defecte de forma en la comunicació de l’acomiadament. El 23 de gener la treballadora va rebre un burofax amb l’expedient disciplinari que, en el seu cas, es va transformar en expedient contradictori, pel fet que era delegada sindical, la qual cosa li donava dret a ser escoltada davant els òrgans de la Cambra. Malgrat disposar de fins a 30 dies naturals per a recollir el burofax, la treballadora el va retirar el 7 de febrer després que, un dia abans, la corporació li comunicara l’acomiadament per correu electrònic. “La Cambra ha actuat de manera negligent perquè no es poguera defensar”, afirma la seua lletrada.

Segons l’advocada de Ramos, l’acomiadament estaria justificat “per vulnerar el sistema informàtic i transgredir la bona fe contractual”. Ramos deslliga l’acomiadament amb la denúncia en contra seua, “ja la investigàvem des d’abans”, i li atribueix quatre faltes greus: equivocar-se en l’adjudicació d’un concurs, pagar a una empresa informàtica per un programa que no s’utilitzava, assessorar sobre una licitació a una companya mentre estava de baixa i un error en l’assignació de fons Feder que hauria suposat una pèrdua de prop de 100.000€ a la Cambra. Per contra, l’advocada de D.V.R. afirma que l’errada en l’adjudicació es va resoldre, el pagament informàtic es va fer perquè ningú de l’àrea de Recursos Humans la va informar durant 10 anys que havia deixat d’utilitzar-se aquesta aplicació, la seua companya de departament no ha sigut citada a atestar sobre la pretesa licitació i la informació dels fons Feder es va publicar en el web dins del termini i en la forma escaient. A més, va apuntar la lletrada, les faltes estarien prescrites per haver passat més de dos mesos entre que els responsables de la Cambra van conéixer els fets i els van denunciar.

L’única falta plenament vigent seria el pretés fitxer de material personal de la treballadora en l’ordinador assignat per l’empresa. Es tractaria de documentació sobre el Nou Bàsquet Femení Castelló, del qual D.V.R. és presidenta. Segons Ramos, aquesta informació es va trobar “de manera casual” el 20 i 21 de gener passats mentre es manipulava el seu computador perquè els correus d’Hisenda “ja no li arribaren a ella”. “Què buscava un denunciat en un procés penal en l’ordinador de la denunciant?”, va criticar l’advocada, que va lamentar a continuació que l’ordinador no estiguera precintat i qualsevol hi poguera accedir “en tot moment”. “Podien entrar-hi lliurement, sense clau?”, va preguntar el jutge fins a tres vegades. Segons Ramos mateix, el 21 de gener es va ordenar a l’informàtic fer una cerca amb paraules clau com “básquet, nou o femení”.