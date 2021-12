Antifrau demana a Borriana que reclame 21 milions a l’agent urbanitzador d’un PAI aprovat pel PP i reactivat per l’esquerra

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA), l’organisme que dirigeix Joan Llinares, ha demanat a l’Ajuntament de Borriana, en mans del PSPV-PSOE, que reclame a l’agent urbanitzador del projecte d’actuació integral (PAI) de Sant Gregori 21 milions d’euros, “sense perjudici de les penalitats no estimades per falta de dades”. El projecte, de 2,5 milions de metres quadrats, té una capacitat per a uns 6.000 habitatges i compta amb un camp de golf de 18 clots. El consistori, governat pel PSPV-PSOE i Compromís, va reactivar el projecte per a esglai dels col·lectius ecologistes. Es tracta, segons Juan Lozano, director general de High End, la firma que exerceix actualment d’agent urbanitzador, del “projecte urbanístic més gran que hi ha en marxa actualment en primera línia de platja a tot Espanya”.

L’AVA considera acreditat que l’agent urbanitzador va incomplir el conveni urbanístic, signat el 2005 amb l’alcalde popular Alfonso Ferrada. Així doncs, l’agent urbanitzador no va complir el termini de redacció i presentació del projecte de reparcel·lació ni l’execució de les obres. A més, Antifrau considera que Urbanización Golf San Gregorio SAU és responsable de la “paralització injustificada” del projecte d’expropiació forçosa per taxació conjunta de les obres del projecte d’enllaços exteriors del PAI pel fet de no haver no ingressar l’import del preu just que li corresponia anticipar.

També retrau a l’agent urbanitzador que causara la caducitat del procediment d’avaluació ambiental per a la recuperació del front litoral i del passeig marítim de la urbanització Golf Sant Gregori, “per no haver presentat els projectes necessaris, degudament redactats”.

Tampoc va complir l’obligació de depositar la garantia de tres milions d’euros per a assegurar el compromís de construcció del camp de golf ni de garantir l’import anticipat percebut dels propietaris en concepte de càrregues d’urbanització. El 2016, després de la victòria dels socialistes davant dels populars, el consistori va revocar l’adjudicació d’agent urbanitzador a la firma i va confiscar la fiança per incompliment greu en els terminis. En aquell moment, ja hi havia una demora de quatre anys en l’execució del camp de golf i de dos anys en el projecte d’urbanització.

No obstant això, l’ajuntament va estimar més tard un recurs de reposició de l’empresa i va tornar la condició d’agent urbanitzador així com la fiança. “Malgrat estar acreditada la demora en els terminis d’execució en tots els informes jurídics emesos, en cap moment s’ha reclamat l’aplicació de les penalitats pactades”, assenyala la denúncia que va donar inici a la investigació d’Antifrau.

Una mercantil va presentar una querella per un presumpte delicte de prevaricació administrativa contra l’acord plenari de l’Ajuntament de Borriana, però el Jutjat d’Instrucció número 3 de Vila-real va dictar el sobreseïment de la causa (una decisió confirmada per la secció segona de l’Audiència Provincial de Castelló). La interlocutòria considera que no hi ha indicis de criminalitat i remet els querellants a la via del contenciós.

Antifrau va reprendre les perquisicions després del sobreseïment de la causa. L‘AVA també retrau al consistori castellonenc la contractació d’informes d’assessors jurídics externs (“cal destacar que els informes emesos pels tècnics municipals difereixen radicalment dels informes externs”, assenyala l’AVA). L’agència recomana “com a regla general” que la tramitació dels procediments administratius “es duga a terme pels empleats públics amb funcions atribuïdes per a això”.

Sobre l’incompliment del conveni urbanístic per part de l’agent urbanitzador, l’AVA ha resolt que “hauran de reclamar-se” les penalitats per haver-se saltat els terminis, una quantitat que Antifrau xifra, almenys, en 21 milions d’euros. L’agent urbanitzador, després de la reactivació del projecte sense cap vot en contra en el consistori, governat pel PSPV-PSOE, amb el suport de Compromís i de Podem, va adjudicar la urbanització de l’espai a les constructores CHM i Durantia per 86 milions d’euros, segons va informar El Español.