Antifrau demana sancionar l’excap dels funcionaris valencians amb el PP que va ajudar a copiar una amiga de Vox en una oposició

Ana Brugger, l’ex-directora general de Funció Pública amb el PP, va ser absolta per l’Audiència de València per la informació que li va passar a una amiga, assessora de Vox en les Corts Valencianes, durant una prova d’oposició per a accedir a la plaça de tècnic superior de l’Administració de la Generalitat Valenciana, del grup A.

La sentència reconeix com a fet provat que Brugger va consultar en el seu telèfon mòbil i va escriure les respostes a un dels temes de la prova i, a continuació, es va aproximar a la seua amiga, María Gonzálbez, “i va depositar en la seua taula els fulls indicats amb les respostes escrites de pròpia mà”. L’escena va ser presenciada per altres dues funcionàries que també vigilaven la prova i que van declarar com a testimonis durant la vista oral. “Això és una cosa que mai ens ha passat, no hem vist res igual”, va dir una de les funcionàries.

L’absolució de Brugger va propiciar la reactivació de l’expedient disciplinari per part de la Conselleria de Justícia, que s’havia interromput en instruir-se la causa penal. En paral·lel, l’Agència Valenciana Antifrau (AVA), l’organisme dirigit per Joan Llinares, també va interrompre la seua investigació dels fets.

Un whistleblower (alertador) va denunciar davant Antifrau l’actuació de Brugger. L’AVA va sol·licitar a l’òrgan judicial que, en cas de no deduir responsabilitat penal, avisara “amb la finalitat d’evitar la caducitat del procediment administratiu disciplinari o la prescripció d’accions, amb vista a determinar la possible exigència de responsabilitat de caràcter administratiu i/o disciplinari”.

Antifrau i la Conselleria de Justícia, que dirigeix la socialista Gabriela Bravo, no coincideixen en els terminis de prescripció de l’expedient disciplinari. “Segons el criteri de la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, el pronunciament de la sentència és inatacable des del 29 d’abril de 2021, si bé segons el criteri recollit en l’informe de 27 d’abril de 2021 d’aquesta Agència Valenciana Antifrau el pronunciament de la sentència és inacabable des del dia 14 d’abril de 2021”, diu l’informe de resolució de conclusió d’actuacions.

Antifrau considera que la “infracció comesa” per Brugger és un “fet provat segons la sentència” absolutòria de l’Audiència Provincial de València. L’informe de l’AVA també adverteix que “la no finalització del procediment disciplinari en termini donarà lloc que caduque i, en si escau, a la prescripció de la infracció comesa per Ana Brugger. Si es produeix, aquesta circumstància comportaria l’exigència necessària de les responsabilitats corresponents als seus causants”.

L’informe de l’AVA també revela que un dels instructors de l’expedient es va abstindre, per la qual cosa la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia va haver de nomenar un altre funcionari de carrera perquè s’encarregara de la instrucció. Així doncs, Antifrau conclou el seu informe proposant al departament de Gabriela Bravo que, una vegada que es produïsca la finalització de la tramitació de l’expedient, “es procedisca a dictar la resolució sancionadora corresponent”.