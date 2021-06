Un aparcament de megavaixells davant de la Xarxa Natura 2000 del Parc Natural de l’Albufera de València

Com si es tractara d’un enorme aparcament de megavaixells, cada setmana desenes de navilis romanen fondejats a l’espera que el Port de València, que cobra una taxa per aquest ‘estacionament’, els done accés per a carregar i descarregar contenidors.

Una situació que no tindria més importància si no fora perquè aquestes aigües en què romanen estan davant de les platges de Pinedo i el Saler, incloses en la Xarxa Natura 2000 del Parc Natural de l’Albufera, fet que els atorga una protecció especial.

Aquest espai comprén la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de l’Albufera, amb 8.414,87 hectàrees de zona marina (un 28,94% de les 29.285,57 hectàrees de superfície de la ZEPA), i el lloc d’interés comunitari (LIC) de l’Albufera, la superfície marina de la qual és de 6.727,34 hectàrees (un 24,43% de les 27.538 hectàrees de superfície del LIC), i que queda inclosa per complet en l’àrea delimitada per la ZEPA.

Fonts consultades per elDiario.es han comentat que en el seu moment el Port de València va establir dues zones de fondeig, una al nord i una altra al sud. No obstant això, és la del sud, la que està davant de les platges protegides esmentades, la més utilitzada pels vaixells, perquè és on està encarat l’accés a la bocana.

L’associació veïnal Devesa-el Saler ha vingut denunciant aquesta situació per l’evident impacte paisatgístic que causa, així com abocaments de fuel que arriben a la vora de les platges i la contaminació que genera l’emanació de fums dels vaixells.

Una situació que es pot agreujar substancialment si es porta avant la polèmica ampliació nord, que preveu un canal d’accés per als vaixells a la futura terminal paral·lel a l’actual pel qual accedeixen al moll sud, amb la qual cosa el tràfec d’embarcacions i els problemes que generen podrien augmentar exponencialment.

I això malgrat que la Llei de canvi climàtic impulsada pel Ministeri de Transició Ecològica i aprovada el 13 de maig passat pel ple del Congrés, quant als espais protegits com la Xarxa Natura 2000, obliga a establir “les mesures oportunes perquè aquestes xarxes continuen complint en els terminis esmentats els objectius de conservació d’hàbitats i espècies per a les quals es van dissenyar”.

En aquest sentit, la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, va notificar el 6 de maig passat al Ministeri de Transició Ecològica i a l’Autoritat Portuària de València (APV) que les mesures cautelars associades a la revisió i l’actualització del pla d’ordenació i recursos naturals (PORN) de l’Albufera xoquen amb l’ampliació del port de València per l’afecció que pot tindre en la zona marina declarada Xarxa Natura 2000 i que, per tant, ha de paralitzar-se.

Mollà va insistir que les mesures cautelars de revisió del PORN de l’Albufera, que preveuen una ampliació de la zona marina protegida, estableixen la “prohibició de fer actes que suposen una transformació sensible de la realitat física i biològica o hagen de dificultar o impossibilitar l’assoliment dels objectius de la declaració d’espai natural protegit”, segons el que s’ha fixat en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’espais naturals protegits i va recordar als membres del consell d’administració de l’APV, que “qualsevol actuació que contravinga aquesta norma –en referència a les mesures cautelars recollides en l’acord del Consell de 18 de desembre de 2020– es fa sabent-ne la injustícia i fent-se’n personalment i directament responsable”.

El Port de València va rebre 6.851 vaixells l'any passat i 7.891 en 2019, un descens derivat de la pandèmia. Capitania Marítima de València, dependent de la Direcció General de la Marina Mercant, va posar 17 sancions l'any 2018 i 14 en 2019 a diferents embarcacions per contaminació per hidrocarburs.

A més, el mes de febrer passat l'organisme va obrir un expedient sancionador al vaixell portacontenidors 'Zim Tarragona' de bandera d'Israel després d'una inspecció instada per una denúncia veïnal en la qual es van posar en relleu "dues deficiències en relació amb el manteniment del vaixell i el seu equip". De prosperar l'expedient, la quantia de la sanció podria arribar fins als 180.000 euros.