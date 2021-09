“Botànic o barbàrie”: Pilar Lima intenta tancar la crisi per l’eixida del seu vicepresident i assegura que Podem és “més fort que fa un any”

“Això és Botànic o barbàrie, l’alternativa és la ultradreta”, ha dit Pilar Lima en la seua primera compareixença pública després de l’anunciada eixida del vicepresident segon del Govern valencià, Rubén Martínez Dalmau. Lima ha respost durant més de mitja hora a les preguntes dels periodistes durant la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics de les Corts Valencianes, després d’haver ventilat la crisi interna que ha afectat de ple l’executiu autonòmic amb un frugal comunicat per a informar de la reunió de la direcció de la formació morada dilluns.

Lima no ha aclarit quan es va assabentar exactament de la intenció de Martínez Dalmau de tirar la tovallola a causa de les desavinences internes i ha intentat recalcar el paper de la secretària d’Organització de Podemos, Ione Belarra, en la resolució de la crisi i en la transició “tranquil·la i ràpida” cap a la incorporació d’Héctor Illueca com a substitut. La portaveu de Podem també ha assegurat que el president Ximo Puig compta amb el suport dels morats “perquè es complisquen els acords signats”. A més, ha assegurat que “no hi haurà cap problema” perquè Illueca s’incorpore a la vicepresidència, un nomenament que ha d’avalar primerament el Consell Ciutadà Valencià, encara sense data de convocatòria.

La dirigent de Podem ha anunciat que dijous comunicarà la decisió a Puig i ha advocat perquè es convoque la comissió de seguiment del Pacte del Botànic, però, “no solament per aquest relleu”, sinó també per “enfortir la unitat botànica que hi ha”.

Lima, que ha assegurat que entén el “soroll, les discrepàncies i les elucubracions”, defensa la necessitat de “desdramatitzar” i “naturalitzar” aquesta mena de processos orgànics interns. “M’agrada molt respectar l’organicitat institucional”, ha afirmat. De passada, ha agraït el “treball encomiable” de Martínez Dalmau al capdavant del departament d’habitatge del Govern valencià. “En Podem estem més forts que fa un any”, ha assegurat.

EU: “El soroll mai és beneficiós”

Al seu costat, la diputada d’Esquerra Unida (EU) Estefanía Blanes ha lamentat que les decisions internes “desafortunadament no es queden en allò intern” i ha reconegut que “el soroll mai és beneficiós”. Blanes, que forma part del grup parlamentari d’Unides Podem i la formació de la qual –EU– ha mostrat el seu desacord amb la inoportuna eixida de Martínez Dalmau, ha assegurat que “a vegades és difícil dissociar què és partit i què és coalició”.

La portaveu parlamentària de Podem, preguntada pel perfil d’Illueca com a possible candidat electoral de la formació morada, ha dit que no és “encara el moment de parlar d’eleccions”.