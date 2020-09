Es busca família amb fills per salvar l’escola de Sucaina

L’Ajuntament de Sucaina, una localitat menuda de 171 habitants de la comarca de l’Alt Millars, busca una família amb almenys dos fills per salvar l’escola. “Es busca amb urgència una família amb mínim dos xiquets en edat escolar per a matricular-los en el nostre col·legi”, diu l’anunci penjat en la pàgina de Facebook del consistori castellonenc, governat pel Partit Popular, que ofereix un habitatge i un lloc de treball assegurat, ampliable a una segona ocupació. Sucaina, igual que moltes localitats de l’interior de Castelló, ha experimentat un procés de despoblament que ha buidat els seus carrers al llarg de les últimes dècades (el 1950 eren 1.088 habitants).

L’ajuntament, segons explica per telèfon a aquest diari el regidor David Gargallo, tenia acordada l’arribada d’una família argentina amb tres xiquets que finalment no han pogut desplaçar-se per les restriccions de la pandèmia de la COVID-19. Sense aquestes tres criatures, l’escola de la localitat es veia abocada a un possible tancament, ja que aquest curs només hi ha matriculada una xiqueta. “Necessitem una família amb dos o tres xiquets en edat infantil fins a primària per a mantindre l’escola”, explica Gargallo, que agraeix el paper de la inspectora de la Conselleria d’Educació, encara que demana un “marge de temps més ampli” per a poder matricular nous veïns.

L’escola de Sucaina tenia fins quatre alumnes en cursos anteriors, però “enguany per cúmul de circumstàncies ens hem vist a l’hora d’obrir el col·legi amb un xiquet sol”, lamenta el regidor. “Des de la inspecció”, reconeix Gargallo, “estan fent esforços per no tancar col·legis rurals, però amb una sola alumna no hi ha esforços que valguen”.

El consistori ha llançat dilluns la “crida SOS per a poder salvar el col·legi” i, en poques hores, ha rebut algunes sol·licituds, tot i que “encara és prompte”, adverteix el regidor. “Amb les característiques de faena i casa, la família pot tardar una setmana o quinze dies”, amb la qual cosa, de moment, l’escola de Sucaina continua a l’espera d’alumnes que acompanyen l’única matriculada d’aquest curs.