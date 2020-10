La Capitania Marítima inspeccionarà la multinacional de l’ampliació del port de València per la contaminació d’un dels seus vaixells

“En la pròxima escala del vaixell MSC Shaula el 7 de novembre de 2020, es procedirà a inspeccionar-lo, amb la finalitat d’esbrinar la causa de la quantitat anormal de gasos d’escapament reflectida en les fotos aportades i actuar en conseqüència amb mesures correctores, coercitives i sancionadores si escau”.

Així s’ha pronunciat la Capitania Marítima de València, en resposta a una denúncia de l’associació de veïns del barri de Natzaret davant l’enorme columna de fum negre albirada el mes de setembre passat procedent d’un vaixell portacontenidors de la companyia que, a través de la seua filial TIL, està a l’espera que se li adjudique la concessió de la construcció i gestió de la una nova macroterminal de contenidors en els futurs molls de la polèmica ampliació nord del port.

En concret, l’entitat veïnal va remetre un escrit el 19 de setembre passat a l’Autoritat Portuària de València (APV) en què adjuntava imatges del vaixell i del fum eixint dels seus fumerals, i denunciava la contaminació i els problemes de salut que podia implicar per als veïns del barri.

L’APV va remetre la documentació a la Capitania Marítima el 2 d’octubre passat i, després de les perquisicions pertinents, va respondre el passat dia 15 a l’associació veïnal que es tracta del vaixell esmentat, que va fer escala en el port de València entre els dies 11 i el 14 de setembre.

Segons l’escrit, a què ha tingut accés elDiario.es, “el conveni internacional per a previndre la contaminació pels vaixells Marpol 73/78 esmenat, aquest vaixell té l’obligatori Certificat Internacional de Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica, la qual cosa acredita que compleix totes les prescripcions tècniques i té prohibida qualsevol emissió contaminant de les relacionades en l’Annex VI del conveni esmentat”.

A més, informa que, “d’acord amb els registres europeus, aquest vaixell va ser inspeccionat per última vegada el 20 de juliol passat a Gioia-Taure (Itàlia), sense deficiències (les últimes 5 inspeccions no ha tingut cap deficiència)”.

No obstant això, afirma que d’acord amb les imatges aportades per l’entitat veïnal, es procedirà a fer una inspecció en la seua pròxima escala a València i afig que “aquesta mena d’incidents de contaminació atmosfèrica en el port de València són molt poc freqüents”.

Els veïns, no obstant això, no tenen la mateixa percepció. “A partir del que veiem i olorem molt sovint suposem que els mals fums del port estan afectant la qualitat de l’aire de manera molt negativa, no sols els veïns de Natzaret, sinó també de la Punta, de Pinedo i tota la gent que visita la Marina de València”, comenten des de l’associació.

A més, es pregunten si disposa la Capitania Marítima d’algun registre amb aquesta mena d’incidents i si és públic, com consideren que hauria de ser, i exigeixen un seguiment i una resposta de la investigació del vaixell d’MSC.

A més, mostren preocupació “pels episodis d’olor de gas que s’han registrat últimament de l’origen del qual les administracions no ens han informat, encara que sospitem que té a veure amb les activitats portuàries”.

L’ampliació, a l’espera de l’informe de Ports de l’Estat

L’ampliació del port de València, que suposarà duplicar la capacitat actual d’emmagatzemar i moure contenidors (actualment en gestiona al voltant de cinc milions) mitjançant la construcció d’una enorme terminal, està pendent que Ports de l’Estat, entitat dependent del Ministeri de Foment, confirme si la declaració d’impacte ambiental (DIA) que va rebre el projecte original l’any 2007 és vàlida, com defensa l’Autoritat Portuària de València, o si, per contra, requereix un nou informe ambiental que tinga en compte les modificacions substancials que s’han fet sobre el plànol inicial i l’impacte ambiental de les quals no s’ha avaluat.

Com va informar aquest diari, el Ministeri per a la Transició Ecològica, màxima autoritat del Govern en matèria ambiental, no participarà en aquesta avaluació si no li ho sol·licita expressament Ports de l’Estat.