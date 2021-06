Carlos Fabra davant el jutge que investiga els préstecs d’empresaris a fons perdut: “Visc de la meua pensió i de l’ajuda que em presten els meus fills”

En els clots més severs de la vida és quan l’amistat es demostra amb més afany. L’empresari Fernando Roig, amo del Vila-real CF, va prestar a Carlos Fabra, expresident de la Diputació de Castelló 1,7 milions d’euros, de moment, a fons perdut. Per a la Fiscalia Anticorrupció, el préstec s’explica pel pagament d’un deute de 8,1 milions que mantenia l’Aeroport de Castelló amb el club. Carlos Fabra l’atribueix, per contra, a la profunda relació d’amistat amb l’empresari.

En la declaració de l’expolític del PP davant el jutge instructor, a què ha tingut accés elDiario.es, Fabra relata aquesta amistat amb l’empresari. “Fernando Roig ha sigut, i és encara, anava a dir un dels meus millors amics, possiblement el meu millor amic. Vaig parlar amb ell, li vaig dir les meues necessitats, em va donar 300.000 euros, vam signar un contracte a huit anys, que no ha vençut encara, però que de moment no he pogut tornar-li’l encara. M’ha dit que no em preocupe”. En total, l’empresari li va prestar fons per valor d’1,7 milions d’euros.

L’expresident de la Diputació de Castelló es va limitar el 28 d’octubre passat a respondre a les preguntes del seu advocat. Davant el jutge instructor de la causa, el magistrat Jacobo Pin, i el representant del ministeri fiscal, Fabra va relatar el seu humil tren de vida: “Jo visc de la meua pensió i de l’ajuda que em presten els meus fills”. El totpoderós, en altre temps, cacic de Castelló, últim representant d’una llarga saga que ha detingut el poder a la província des de la Restauració, conta que Hisenda li reté una part de la pensió. “I alguna cosa més que m’han agafat”, afig.

La investigació del cas, no obstant això, mostra una economia familiar ben diferent: l’expolític del PP va arribar a moure 26 milions d’euros en comptes bancaris i es va embutxacar en alguns períodes fins a 60.000 euros mensuals en efectiu mitjançant ingressos amb bitllets de 500, segons afirma un informe del fiscal anticorrupció Javier Carceller.

L’expolític va acudir també a un altre vell amic abans d’ingressar a la presó per fer front a l’aval d’un préstec que compartia amb la seua exdona. “Com que no teníem possibilitat d’avalar-lo, em vaig dirigir a Enrique Gimeno, la família del qual manté una relació íntima amb la meua”. L’empresari li va dir “que sí, ell va decidir fer-lo amb Facsa”, l’empresa que controla el subministrament d’aigua a Castelló i que ja va presidir Enrique Gimeno Tomás, el seu avi, entre els anys 1929 i 1936 i entre el 1938 i el 1947.

“Mon pare va ser advocat de la família Gimeno fins que va morir, quan era degà del Col·legi d’Advocats”, explica Fabra, amb qui l’empresari manté “molta relació familiar i personal”. “La família de la meua dona eren íntims amics de les germanes de son pare”, postil·la. L’amo de Facsa, condemnat en el marc del cas Gürtel per haver finançat il·legalment el PP “és amic meu i continua sent amic meu afortunadament”, declara l’expolític del PP.

L’expresident de la Diputació de Castelló nega, això sí, que l’aval tinguera res a veure amb les adjudicacions de la institució provincial a l’empresa. “Facsa ja era proveïdor de la Diputació abans que jo fora president i fa deu anys aproximadament que jo no soc president i continua sent proveïdor de la Diputació, per tant, no té res a veure amb mi, entre altres coses, perquè jo no tinc les decisions tècniques en la Diputació”, diu Fabra.

Els tres amics s’asseuran en el banc dels acusats de l’Audiència Provincial de Castelló. Per a Carlos Fabra, Anticorrupció demana dotze anys de presó pels presumptes delictes d’insolvència punible i frustració de condemna, blanqueig de capitals i suborn (a més per al “grup familiar” sol·licita multes que sumen 18 milions d’euros).

L’empresari Fernando Roig s’enfronta a una petició de pena per part del ministeri fiscal de quatre anys i set mesos de presó pels pretesos delictes de cooperació necessària en la insolvència i suborn (igual que el seu fill, també processat en la causa). Finalment, Anticorrupció demana per a Enrique Gimeno nou mesos de presó per un pretés delicte de suborn i per a la seua empresa la inhabilitació durant un any per a contractar amb el sector públic.